HC Rödertal geschlagen

Handball. Nach einer desolaten Leistung haben die Rödertalbienen bei den Handball-Luchsen der SGH Rosengarten-BW Buchholz völlig verdient mit 23:29 verloren und fallen mit dieser Niederlage in der Tabelle wieder etwas zurück. HCR-Präsident Andreas Zschiedrich meinte danach kurz und knapp: „Die Rödertalbienen sind von den Luchsen zerlegt worden.“ Dabei sollte es für das Team von Cheftrainer Karsten Moos eigentlich das Top-Spiel des 21. Spieltages werden. Zschiedrich: „Leider wurde nur eine Mannschaft dem Prädikat Spitzenteam der zweiten Liga gerecht – und das waren die Gastgeber aus Norddeutschland.“

Der HC Rödertal lief von Beginn an seinem eigenen Anspruchsdenken hinterher. Rosengarten spielte wie erwartet über die Achse Heusdens, Prior und Schulz – und das äußerst effektiv und wirkungsvoll. Dazu kam noch Melissa Luschnat, die mit zehn Toren zur erfolgreichsten Werferin des Spiels wurde. Dem hatte Rödertal wenig entgegen zu stellen. Die verletzte Jurgita Markeviciute wurde sowohl im Angriff als auch in der Abwehr schmerzlich vermisst. Ohne sie ist die Mannschaft offenbar nur guter Durchschnitt.

Präzise Vorbereitung nutzt nichts

Obwohl HCR-Trainer Karsten Moos seine Mädels im Training genau auf das Spiel von Rosengarten eingestellt hatte, konnten diese das im Spiel in keiner Phase umsetzen. Die Norddeutschen führten – begünstigt durch Fehler der Rödertalbienen – bereits in der fünften Minute mit 4:0. Da war schon ersichtlich, dass die Sächsinnen immer den berühmten Schritt langsamer waren. Es fehlte ihnen an diesem Tag die mentale Frische. Bis zur zwölften Minute dann die beste Bienenphase. Der Rückstand wurde auf 4:6 verkürzt, aber die Möglichkeit zum Anschluss zwei Mal verstolpert.

Die nächsten sieben Minuten gehörten dann zur Freude der fast 400 Zuschauer nur noch den Einheimischen. Während Rödertal im kollektiven Blackout erstarrte, drehte die SGH auf und zeigte, wie schön Handball sein kann. Vom 6:4 zogen die Gastgeberinnen bis auf 11:4 davon und das Spiel war schon nach 18 Minuten gelaufen. Auf Seiten der Gäste erreichten nur Anna-Maria Spielvogel und Lisa-Marie Ostwald Normalform, aber das war für ein Spitzenspiel nicht ausreichend.

Bezeichnend Lisa-Marie Preis, die erst mit ihrem siebenten Wurfversuch in der 25. Spielminute ihr erstes Tor erzielte. Das Spiel der Gäste blieb Stückwerk. Ganz schlecht das Umkehrspiel und das Rückzugsverhalten, ein Kontertor in 60 Minuten bei sieben Möglichkeiten sagt alles. So war der Pausenrückstand beim 11:16 nur logisch. Nach der Pause wirkte das HCR-Spiel optisch gefälliger, aber es kam wenig Zählbares heraus.

Zu späte Umstellung der Deckung

Immer dann, wenn die Rödertalbienen den Abstand verkürzten, zog Heusdens wieder an und erzielte ihre insgesamt neun Tore im Alleingang. Beim 24:15 in der 46. Minute konnte man schon das Schlimmste befürchten. Moos versuchte alles. Er wechselte und stellte um – aber es half wenig. Sein Team setzte seine Anweisungen nicht oder nur teilweise um. Erst mit der Umstellung auf ein offensives 4:2-Deckungssystem erzielte er die erhoffte Wirkung. Die gefährlichen Rückraumspielerinnen von Rosengarten waren ausgeschaltet und plötzlich zeigten auch die Gastgeberinnen Wirkung. Allerdings war ihr Vorsprung so groß, dass sie diesen clever verwalten konnten.

Im anschließenden Trainertalk analysierten Moos und sein Gegenüber Steffen Birkner das Spiel sehr realistisch. Während Birkner seinem Team die beste Heimspielleistung der Saison bescheinigte und gleichzeitig seinen Abschied als Trainer von Rosengarten bekanntgab, war Moos schonungslos offen und erklärte: „Meine Mädels waren heute gedanklich zu langsam und Rosengarten in allen Belangen unterlegen. Das Ergebnis geht in Ordnung. Mit solchen Schwächephasen kann man in der Liga nicht ganz vorn mitspielen.“ (SZ)

HCR: Karolina Hubald, Ann Rammer, Anna-Maria Spielvogel (8/5), Lisa-Marie Preis (5), Sarolta Selmeci (4), Izabella Nagy (3), Lisa-Marie Ostwald (3), Vivien Jäger, Kathleen Nepolsky, Isa-Sophia Rösike und Anna Frankova.

