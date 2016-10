HC Rödertal feiert Sieg Die Bienen gewinnen auswärts in Hannover.

Handball, 2. Bundesliga Frauen. Einen souveränen Auswärtserfolg feierten die von Karsten Moos trainierten Rödertalbienen am Sonntag in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Mit 37:25 (15:12) wurde die gastgebende HSG Hannover-Badenstedt klar bezwungen. Bis zur Halbzeitpause blieben die Gastgeberinnen halbwegs dran am HCR. Die Vorentscheidung fiel Mitte der zweiten Hälfte, als sich die Gäste von 21:19 auf 26:20 absetzten. Eine Auszeit half den Hannoveranerinnen auch nicht mehr. In Topform stellten sich Izabella Nagy, Lisa-Marie Ostwald und Jurgita Markeviciute vor, die zusammen 20 Tore für die Rödertalbienen erzielten. Mit nunmehr 10:0 Zählern bleibt der HCR Tabellenzweiter – gleichauf mit der ebenfalls unbesiegten HSG Bensheim Auerbach, die bei Union Halle-Neustadt knapp mit 22:19 siegte. Im Torverhältnis trennen beide Teams nur noch drei Treffer. (ck)

