HC Rödertal feiert Heimsieg Durch den 31:26 (20:15)-Erfolg über Hannover-Badenstedt sind die Rödertalbienen nun wieder auf dem dritten Tabellenplatz.

Eine überragende Vorstellung lieferte Izabella Nagy (Mitte) im Heimspiel gegen die HSG Hannover-Badenstedt ab. © Henry Lauke

Nach zwei Niederlagen in Folge hat die Mannschaft von Chefcoach Karsten Moos in die Erfolgsspur zurückgefunden und konnte endlich wieder überzeugen. 510 Zuschauer feierten ausgelassen den 31:26-Erfolg über die HSG Hannover-Badenstedt. Neben Top-Scorerin Jurgita Markeviciute – sie befindet sich nach einer Meniskusoperation auf dem Weg der Besserung – musste unmittelbar vor dem Spiel auch Isa-Sophia Rösike mit Ellenbogenproblemen passen. Das schränkte die taktischen Möglichkeiten von Trainer Moos zusätzlich ein und so musste er mit einer völlig neuen Formation beginnen.

Doch seine Aufstellung sollte sich als genau richtig erweisen. Die Rödertalbienen begannen wie die Feuerwehr und überrollten die Gäste in den ersten Minuten. Die Dominanz war sichtbar. Der HC Rödertal wollte gewinnen und so spielte die Moos-Sieben dann auch mit Herz und Einsatz. Badenstedt hatte dem Angriffsdruck wenig entgegenzusetzen und so lagen die Gäste nach fünf Minuten mit 1:5 und nach zehn Minuten bereits mit 2:7 zurück.

Die „Jungen Wilden“ von Trainer Florian Marotzke waren beeindruckt und der HC Rödertal hielt den Druck weiter hoch. Allen voran Izabella Nagy. Sie machte das Spiel der Saison und erzielte insgesamt 13 Treffer. Sie glänzte sowohl aus dem Feld als auch von der Siebenmeterlinie und war einfach nicht zu stellen. Die Niedersachsen fanden kein Mittel gegen Nagy. Coach Marotzke versuchte alles und stellte mehrfach um, aber es half einfach nichts. Egal, was die Gäste machten, die Rödertalbienen hatten die richtige Antwort – und wenn es einmal läuft, dann gelingt alles.

In der 25. Spielminute konnten die Bienen ihren Vorsprung beim 17:10 erneut auf sieben Tore ausbauen. Die letzten fünf Minuten vor der Halbzeitpause gehörten allerdings den Gästen, die – begünstigt durch einige unkonzentrierte Aktionen der Hausherrinnen – auf fünf Tore zum 20:15 verkürzen konnten. Mit 35 Toren war Hälfte eins sehr torreich, da konnte die zweite Halbzeit mit 22 Treffern bei Weitem nicht mithalten. Die zweiten 30 Minuten begannen ausgeglichen. Der HC Rödertal vergab einige hundertprozentige Chancen und hielt Badenstedt im Spiel. Die konnten allerdings die Angebote nicht nutzen und brachten sich so selbst wieder in die Defensive. Die HSG war einfach überfordert. Ihr fehlte die ordnende Hand und die Gäste beschränkten sich auf Einzelaktionen. Dabei waren sie zwar immer gefährlich, konnten aber nicht wirklich aufschließen.

Mit zunehmender Spieldauer waren die Aktionen von Hannover-Badenstedt auch nicht mehr so zwingend. Rödertal bot in der zweiten Halbzeit zwar auch nur eine durchschnittliche Leistung, aber die genügte gegen einen nachlassenden Gegner. Badenstedt wurde ein Opfer seiner eigenen Taktik. Die offensive Spielweise wurde nicht belohnt, dazu fehlte den Gästen die individuelle Klasse.

Ab der 50. Minute verwaltete Rödertal den Vorsprung. In der 56. Minute brachte Trainer Moos unter dem Beifall der Zuschauer die 16-jährige Debütantin Julia Mauksch zu ihrem ersten Einsatz in der Bundesliga. Am Sieg der Rödertalbienen gab es keinen Zweifel mehr, es ging nur noch um die Höhe. Aber jetzt verkrampften die Gastgeberinnen im Bestreben, es besonders gut zu machen. So konnte Hannover-Badenstedt bis zum Abpfiff noch auf 26:31 verkürzen. Da gleichzeitig drei Aufstiegskonkurrenten – bis auf Beyeröhde und Nürtingen – ihre Spiele verloren, rückte der HC Rödertal bis auf Platz drei vor und ist punktgleich mit dem Zweitplatzierten, dem TV Beyeröhde. Bereits am nächsten Sonnabend fährt der HCR zum Spitzenspiel nach Buchholz. Beim tabellenfünften SGH Rosengarten-BW Buchholz könnte bereits eine Vorentscheidung fallen. (az)

