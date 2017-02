HC Rödertal fällt zurück

© dpa

Handball, 2. Bundesliga Frauen. Eine ganz bittere 21:25-Heimniederlage haben die Rödertalbienen am Sonnabend kassiert. Zur Pause stand es vor 564 Zuschauern gegen die Kurpfalz Bären noch 12:12, obwohl die Gastgeberinnen bis dahin schon mehrfach in Rückstand geraten waren. Doch nach dem Seitenwechsel erwischte das Team von Cheftrainer Karsten Moos einen totalen Fehlstart. Nach 38 Minuten lag der HCR schon mit 13:18 zurück. Als Moos in der 45. Minute eine Verwarnung kassierte, hatte seine Mannschaft einen Rückstand von 15:22 und die Partie war bereits zugunsten der Kurpfalz Bären entschieden – zumal HCR-Torjägerin Jurgita Markeviciute diesmal nur als Betreuerin neben Moos und ihrer Teamkollegin Grete Neustadt auf der Bank saß. Damit fiel der bisherige Tabellenzweite gleich um mehrere Plätze zurück. Beste Werferinnen bei den Rödertalbienen waren Sarolta Selmeci mit sieben und Anna-Maria Spielvogel mit fünf Treffern. (ck)

zur Startseite