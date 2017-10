HC Rödertal erwartet Leverkusen Der Aufsteiger muss diesmal in Großröhrsdorf gegen erfahrene Gäste antreten. Anwurf ist am Sonnabend um 17.30 Uhr.

Sarolta Selmeci war bei der Niederlage in Dortmund mit elf Toren die erfolgreichste Werferin beim HC Rödertal. Bleibt abzuwarten, ob ihr das auch im Heimspiel gegen Leverkusen gelingt, denn Bayer hat mit nur 85 Gegentoren in den bisherigen vier Spielen die beste Abwehr der gesamten Bundesliga. Der HCR kassierte dagegen schon 121 Treffer. © Wolfgang Stummbillig

Handball-Bundesliga Frauen. Am kommenden Sonnabend bestreitet der HC Rödertal sein zweites Heimspiel. Zu Gast im Bienenstock ist der TSV Bayer 04 Leverkusen. Anwurf in der Sporthalle am Schulzentrum in Großröhrsdorf ist um 17.30 Uhr. Dies ist zugleich die letzte Partie vor heimischem Publikum, bevor die lange WM-Pause ansteht. Präsentiert wird der Spieltag von Emil Reimann, sodass sich die Besucher auf einen weiteren Höhepunkt freuen dürfen.

Bayer ist seit 1975 in der Bundesliga

Aus Sicht der Rödertalbienen steht es 1:43 gegen die Werks-Elfen. Allerdings ist das keine Prognose des Spielergebnisses, sondern der Blick auf die bisher Spielzeiten in der 1. Bundesliga, inklusive der aktuellen. Der TSV 04 Bayer Leverkusen ist als einziger Verein seit Einführung der Handball-Bundesliga der Frauen 1975 durchgehend im Oberhaus vertreten.

Und die Mannschaft von Trainerin Renate Wolf ist gut in die Saison gestartet. Der knappen Auftaktniederlage (20:24 bei Meister Bietigheim) folgten Siege gegen TV Nellingen (25:15) und Aufsteiger Bensheim/Auerbach (22:19). Doch im letzten Punktspiel am 11. Oktober gab es dann den ersten größeren Dämpfer für die Werks-Elfen, die zu Hause deutlich mit 20:27 gegen Buxtehude verlor. So steht Leverkusen mit einer ausgeglichen Punkteausbeute von 4:4 aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz.

Karsten Knöfler, Chefcoach des HC Rödertal, sagt über den kommenden Gegner: „Besonders auffällig ist die geringe Zahl an Gegentoren, die Leverkusen bisher zugelassen hat. Das zeigt, dass die Neuzugänge Katja Kramarczyk und Franziska Mietzner gut in die Mannschaft integriert wurden.“ Beide kamen vor der Saison vom HC Leipzig zu den Werks-Elfen.

Die Leverkusenerinnen haben als Saisonziel einen Platz im oberen Tabellendrittel und das Erreichen des EHF-Cup ausgerufen. Dafür steht der Elfen-Trainerin ein breiter und ausgeglichener Kader zur Verfügung. Dieser ist nicht nur gespickt mit Nationalspielerinnen, sondern zeichnet sich vor allem durch einen guten Mix von erfahrenen sowie jungen und ehrgeizigen Spielerinnen aus. So gehören neben Katja Kramarczyk auch Jenny Karolius und Jennifer Rode zum Kader der deutschen Auswahl. Letztere ist die ältere Schwester von Elaine, die ebenfalls für Bayer 04 Leverkusen spielt, und der Neu-Biene Joana.

Auf ein Schwestern-Duell müssen die Zuschauer aber leider verzichten, da Joana Rode beim HCR nach wie vor verletzungsbedingt ausfällt. Neben ihr stehen Coach Karsten Knöfler auch Sandra Szary, Grete Neustadt und Michelle Urbicht nicht zur Verfügung. Tamara Bösch und Izabella Nagy befinden sich aber wieder im Training. Ob ihr Einsatz möglich ist, zeigt sich erst im Abschlusstraining am Freitag.

„Die Personalsituation ist weiterhin angespannt, aber wir dürfen nicht jammern“, erklärt HCR-Präsident Andreas Zschiedrich. „Trotz der Verletzungsmisere haben sich die Bienen in den bisherigen Spielen gut geschlagen. Der Auftritt vor Wochenfrist in Dortmund gibt besonders Anlass zur Hoffnung. Lediglich im Spiel gegen Bad Wildungen wäre noch Luft nach oben gewesen.“ Tatsächlich zeigte vor allem das letzte Spiel gegen den BVB, dass sich die Mannschaft von Cheftrainer Karsten Knöfler auf dem aufsteigenden Ast befindet und immer besser zusammen findet.

Volle Konzentration ist gefragt

Wichtig ist, dass dieser Aufwärtstrend jetzt auch bestätigt wird. „Natürlich sind wir in diesem Spiel nicht in der Favoritenrolle“, weiß Knöfler. „Wir müssen jedoch den Schwung mitnehmen und auf der Leistung aus dem letzten Spiel aufbauen. Wenn es gelingt, die Konzentration über die volle Spieldauer hochzuhalten und Fehler zu minimieren, bin ich überzeugt davon, dass wir Leverkusen lange ärgern können.“ Wer Sonnabend nicht in die Sporthalle nach Großröhrsdorf kommen kann, hat die Möglichkeit, das Spiel im Livestream zu verfolgen und die Rödertalbienen vom heimischen Sofa aus anzufeuern.

