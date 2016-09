HC Rödertal blamiert sich Mit 22:25 (12:15) verliert der Zweitbundesligist überraschend beim Drittligisten und ist damit schon in der ersten Runde raus.

Karsten Moos, der Cheftrainer vom HC Rödertal, sieht die Pokalniederlage als Warnschuss vor dem Start in die Bundesliga. © Eibner

Handball, DHB-Pokal Frauen. Der HC Rödertal musste am Sonnabend bereits nach dem ersten Spiel im DHB-Pokal die Segel streichen. Vor 256 Zuschauern im Markranstädter Sportcenter konnte das von Karsten Moos trainierte Team der Rödertalbienen zu fast keinem Zeitpunkt die Kontrolle über das Spielgeschehen erlangen und enttäuschte auf der ganzen Linie.

Der HCR-Coach meinte nach der 22:25-Niederlage seines Teams: „Bis auf die starke Phase Mitte der zweiten Halbzeit haben wir heute alles vermissen lassen, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Kämpferisch kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, aber spielerisch müssen wir das ganz anders lösen und nicht so kopflos agieren. Vielleicht war diese Niederlage für uns auch ein Warnschuss zur richtigen Zeit, denn am kommenden Sonnabend geht die Bundesliga mit dem Heimspiel gegen Lintfort los und dort müssen wir uns ganz anders präsentieren. Wir werden das heutige Spiel jetzt erst mal sacken lassen und dann am Montag noch mal genau analysieren und unsere gemachten Fehler besprechen. Dann haben wir noch eine Woche voller harter Arbeit vor uns und ich erwarte gegen Lintfort eine deutliche Reaktion der Mannschaft.“

Ex-Biene Müller beste SC-Werferin

Bitter war die Niederlage auch für die rund 70 HCR-Fans, die ihre Mannschaft in Markranstädt unterstützen. Zumal Jasmin Helen Müller, die den HCR nach dem Saisonende 2015/16 verlassen hatte, mit acht Treffern für Markranstädt glänzte und damit die mit Abstand beste Werferin bei den Gastgeberinnen war.

Thomas Klein, der Manager der Rödertalbienen, war ebenfalls enttäuscht und sagte später: „Wenn man unserem heutigen Spiel wenigstens etwas Gutes abgewinnen möchte, dann sicher, dass wir nun ein freies Wochenende mehr zur Verfügung haben. Ansonsten waren die von uns gezeigten 60 Minuten gegen einen stark und kämpferisch aufspielenden Drittligisten absolut indiskutabel. Wenn wir so in die kommenden Ligaspiele gehen, wird es für uns eine ganz schwere Saison. Dennoch werden wir jetzt natürlich nach einem solchen Spiel nicht gleich alles in Frage stellen. Die Mannschaft ist nun allerdings in der Pflicht und muss gegen Lintfort sich selbst und unseren Fans beweisen, dass sie es besser kann.“

Viele technische Fehler

Der HCR musste beim Spiel gegen den SC allerdings kurzfristig auf die Dienste von Neuzugang Anna Spielvogel (Magen-Darm-Virus) und Grete Neustadt verzichten, trat aber ansonsten in Bestbesetzung an. Markranstädt begann aggressiv und kämpferisch vor allem in der Defensive, konnte direkt in den ersten beiden HCR-Angriffen den Ball erobern und setzte sich nach zehn Minuten schon auf 6:3 ab. Zwar konnten drei Bienen-Treffer in Folge zum 6:6 das Spiel wieder ausgleichen, jedoch blieb auch danach die Initialzündung aus.

In der Abwehr waren die Gäste immer einen Schritt zu spät, im Angriff gingen die Bälle durch eigene technische Fehler viel zu schnell und vor allem zu häufig verloren. Zur Halbzeitpause stand es 15:12 für den Außenseiter. Wer nun dachte, nach dem Wechsel und einer saftigen Kabinenansprache würde der Bundesligist aufdrehen, der sah sich zunächst getäuscht. Markranstädt zog nach knapp 40 Minuten auf 21:14 davon. Das war die Vorentscheidung in dieser Partie. Die Moos-Sieben konnte den Rückstand zwar innerhalb von sechs Minuten auf 19:22 verkürzen, kam aber nicht mehr an die Gastgeberinnen heran. Nun erwartet der HCR am Sonnabend um 19 Uhr den Aufsteiger TuS Lintfort in Großröhrsdorf zum Zweitliga-Auftakt. (szo)

Tore für den HC Rödertal: Izabella Nagy (7), Lisa-Marie Ostwald (4), Kathleen Nepolsky (3), Anna Frankova (3), Jurgita Markeviciute (2), Lisa-Marie Preis (1), Sarolta Selmeci (1) und Isa-Sophie Rösicke (1).

