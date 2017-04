HC Rödertal besiegt Spitzenreiter Das Team von Trainer Karsten Moos schafft in Bensheim die Sensation. Nur drei Punkte fehlen zu Aufstiegsplatz zwei.

Handball, 2. Bundesliga Frauen. Die Rödertalbienen haben beim Meister und feststehende Aufsteiger HSG Bensheim Auerbach nach großem Kampf mit 23:21 gewonnen. Für die „Flames“ war es erst die zweite Niederlage im gesamten Spieljahr – und das auch noch vor eigenem Publikum. Die 750 erfolgsverwöhnten Zuschauer in der Weststadthalle hatten natürlich einen deutlichen Sieg ihres Teams erhofft. Sie waren nach dem Spiel auch dementsprechend enttäuscht.

HCR-Chefcoach Karsten Moos überraschte zu Beginn mit einer sehr offensiven Grundaufstellung. Er wollte den Spielfluss der Bensheimerinnen schon früh stören, hatte damit zunächst nur kurz Erfolg. Doch nach 60 Minuten hatte sein Team dann doch die Nase vorn. Moos lobte die Defensivstärke seiner Mädels und meinte nach dem Abpfiff: „Meine Mannschaft hat sich heute den Sieg erkämpft und große Moral bewiesen, als sie in Hälfte eins aussichtslos zurücklag. Ich bin unheimlich stolz. Das Spiel war nichts für schwache Nerven.“

Erfolgreiche Aufholjagd der Gäste

Beim Stand von 8:3 für Bensheim reagierte Moos mit einer Auszeit und stellte sein Team um. Nun kehrte mehr und mehr die Sicherheit in das Spiel der Rödertalbienen zurück, die eine imponierende Aufholjagd begannen. In einem Überzahlspiel verkürzten sie den Rückstand auf 6:9. Die HSG-Spielerinnen von Erfolgscoach Heike Ahlgrimm machten nun ungewohnte Fehler und der HC Rödertal kam auf 8:9 heran.

Die Gästeabwehr arbeitete nahezu fehlerlos und Karolina Hubald im Tor bot eine überragende Leistung. Als Anna Frankova für zwei Minuten auf die Bank musste, erzielten die Rödertalbienen in Unterzahl zwei Tore zur 12:10-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel gab es eine weitere Zeitstrafe für den HC Rödertal, der erneut in Unterzahl die bessere Mannschaft war. So konnte das Moos-Team seinen Vorsprung auf vier Tore ausbauen.

Bis zur 52. Minute (21:17) blieb die Führung konstant. Dann ging Ahlgrimm zu einer Offensivabwehr auf dem gesamten Feld über. Eineinhalb Minuten vor dem Abpfiff führte der HCR mit 22:20. Moos nahm eine Auszeit und Anna Frankova machte mit ihrem vierten Tor alles klar. (az)

HC Rödertal: Karolina Hubald, Ann Rammer , Jurgita Markeviciute (10/4), Lisa-Marie Preis (4), Anna Frankova (4), Sarolta Selmeci (2), Lisa Marie Ostwald (2), Isa-Sophia Rösike (1) Kathleen Nepolsky, Izabella Nagy, Anna Maria Spielvogel und Vivien Jäger.

