HC Rödertal beim Spitzenreiter Am Sonnabend fährt das Team vom Trainer Karsten Moos zur HSG Bensheim Auerbach.

Handball, 2. Bundesliga Frauen. Nach einer einwöchigen Spielpause über die Osterfeiertage wartet auf den HC Rödertal die wohl schwierigste Aufgabe der Saison. Am Sonnabend müssen die Rödertalbienen beim Tabellenführer HSG Bensheim Auerbach antreten. Die „Flames“ beherrschen die Zweite Bundesliga nach Belieben. Nach 25 Spieltagen haben die Südhessinnen 16 Punkte Vorsprung auf Verfolger Rosengarten-Buchholz und 18 Punkte auf den HC Rödertal (5.). Bereits am 22. Spieltag konnten die HSG-Damen die Meisterschaft und den Aufstieg in die Erste Bundesliga feiern.

Die Überlegenheit der HSG mussten auch die Rödertalbienen im Hinspiel anerkennen, als sie auf heimischem Parkett sehr deutlich mit 24:31 verloren und nicht den Hauch einer Chance hatten. An dieser Ausgangslage hat sich vor dem Rückspiel nichts geändert. Nach dem deutlichen Heimsieg der Bienen am letzten Spieltag gegen Trier hat das Team von Chefcoach Karsten Moos neues Selbstvertrauen getankt und möchte das auch in Bensheim unter Beweis stellen.

Dazu sagt der HCR-Trainer: „Natürlich fahren wir ohne Illusionen zur HSG, werden unsere Haut aber so teuer wie möglich verkaufen. Für mein Team ist es die Gelegenheit, gegen den absoluten Top-Favoriten seinen Leistungsstand nachzuweisen.“ Moos kann – bis auf Grete Neustadt – auf den kompletten Kader zurückgreifen. Anwurf in Bensheim ist um 17.30 Uhr. (az)

