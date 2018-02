HC-Reserve unterliegt im Spitzenspiel

Die Handballer des HC Elbflorenz II haben das Spitzenspiel in der Mitteldeutschen Oberliga verloren. Die Mannschaft von Rico Göde musste sich beim Tabellendritten SV Plauen-Oberlosa mit 18:24 (10:11) geschlagen geben. Dadurch rutschte der Aufsteiger aus Dresden in der Tabelle vorerst auf den fünften Rang ab. Allerdings ist das Feld hinter dem Führungsduo SG LVB Leipzig und Köthen dicht gedrängt. (ald)

VC Dresden verliert den Anschluss

Beim Tabellensechsten TSV Niederviehbach mussten die Volleyballer des VC Dresden in der 3. Liga Ost einen Rückschlag hinnehmen. Die Schützlinge von Trainer Marco Donat unterlagen nach gewonnenem ersten Satz noch mit 1:3. „So wie wir uns präsentiert haben, gewinnt man keine Spiele in dieser Liga“, sagte Sportdirektor Sven Dörendahl. Der Tabellenfünfte empfängt nun am Sonnabend ab 20 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums Bürgerwiese den Tabellenzweiten ASV Dachau. (SZ)

