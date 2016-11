HC Elbflorenz gewinnt letztes Heimspiel 2016

Nach der Niederlage in Hildesheim in der Vorwoche haben sich die Handballer vom HC Elbflorenz gut erholt gezeigt und beim 32:25 (18:10) gegen den TSV Burgdorf II den siebenten Heimsieg in Serie perfekt gemacht. Gegen den Tabellenfünften legten die Schützlinge von Trainer Christian Pöhler Mitte der ersten Halbzeit einen fünfminütigen Zwischenspurt ein und zogen vorentscheidend von 7:5 auf 13:5 davon. Zu Beginn der zweiten Halbzeit standen dann zwischenzeitlich gar zehn Tore Vorsprung auf der Anzeigetafel.

Im letzten Heimspiel des Jahres ließen es die Dresdner vor 550 Zuschauern zum Ende hin gemächlich angehen: in den letzten fünf Minuten des Spiels gelang den Gastgebern kein Treffer mehr. So konnte die Bundesligareserve des HSV Hannover-Burgdorf noch einmal bis auf sieben Tore herankommen. Während die Gäste in der Tabelle auf Rang acht abrutschten, verteidigten die Sachsen vorerst Platz drei.

zur Startseite