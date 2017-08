Hazas Räder ziehen um Nach 20 Jahren wechseln die Fahrrad-Experten die Straßenseite – zum Vorteil der Kunden.

Michael und Angela Haza (v.l.) vor ihrem neuen Geschäft in der Löbauer Straße. In den neuen Räumen haben sie ab Sonnabend mehr Platz, um den Kunden ihre Räder zu präsentieren. Foto: Matthias Weber © matthias weber

Ein Umzug ist eine aufwendige Sache. Und so ist es für Michael und Angela Haza durchaus eine Marscherleichterung, dass ihr neuer Laden quasi vor der alten Haustür liegt: Strahwaldes Fahrradgeschäft zieht in ein größeres Domizil, von einer Seite der Löbauer Straße auf die andere. Dort, wo gleich nebenan Versicherungen verkauft werden, sollen nun bald dicke und dünne, große und kleine Reifen ihren Platz und auch ihre Kunden finden.

Dass Hazas ihre Räder nun gewissermaßen einmal über die Straße rollen, hat auch ein bisschen was mit Zufall zu tun. Zum einen lief der Mietvertrag beim bisherigen Geschäft aus, wo ohnehin eine Sanierung des Fußbodens angestanden hätte, erklärt Frau Haza. Dass momentan schräg gegenüber die Gewerberäume frei waren, fügte sich da in diesem Zusammenhang ganz gut. „Wir haben künftig mehr Platz als bisher“, erklärt sie.

Viel verändern wollen Hazas mit der neuen Adresse allerdings nicht. Denn in den vergangenen 20 Jahren haben sie sich ihren Kundenstamm und ihre Angebotslinie erarbeitet: Mountainbikes, Tourenräder, City-Räder und Rennräder stehen im Laden und werden auch gern gekauft. „E-Bikes gibt es bei uns auch, aber es ist bislang eher eine Randnische“, erklärt Angela Haza. Ihr Mann ist ohnehin eher dafür bekannt, dass er selbst gern in die Pedale tritt: Zum 15. Mal ist er in diesem Jahr beim Malevil-Cup, einem internationalen Mountainbike-Rennen auf tschechischer und deutscher Seite, auf der 100-Kilometer-Strecke unterwegs gewesen. Der 53-Jährige kam diesmal als 20. bei 54 Startern ins Ziel und war etwas mehr als fünfeinhalb Stunden unterwegs. Regelmäßig unternimmt er größere Touren per Rad – meist durch und über Gebirgszüge wie die Alpen. Von seiner Tour über das Dach Europas bis ans Mittelmeer berichtete er vor drei Jahren auch schon mit Fotos in Herrnhut. Unter der Leitung des ehemaligen Schweizer Radprofis und Extrem-Mountainbikers Lukas Stöckli war er in einer Zwölf-Tages-Tour von Martigny im Schweizer Kanton Wallis bis ans Mittelmeer nach Nizza gefahren.

Kein Wunder also, dass sich der Laden auch als Adresse bei Radsportlern herumgesprochen hat und Michael Haza hier auch einen gewissen Ruf bei seinen Kunden genießt. „Aber wir haben auch ganz normale Fahrräder“, schiebt seine Frau extra noch nach und schmunzelt. Denn ab und zu scheuten sich Kunden, die vom Hang Michael Hazas zu Extrem-Touren gehört haben, zunächst davor, mit ihrem banalen Wunsch nach einem bequemen Rad, in den Laden zu gehen. Das habe sich aber inzwischen gegeben.

Verglichen mit den Strapazen bei Mountainbike-Touren gestaltet sich der Umzug ins neue Geschäft wohl vergleichsweise harmlos. In der vergangenen Woche hatten die Unternehmer noch einige Vorbereitungen in den neuen Räumen zu treffen. In dieser aber soll der Umzug dann tatsächlich rollen: „Wir wollen am Sonnabend, dem 2. September, eröffnen und an neuer Stelle für unsere Kunden da sein“, erklärt Frau Haza.

Was sich für Kunden und Ladeninhaber vor allem zum Vorteil wandelt, ist der Platz im Geschäft: „Wir können die Räder besser zeigen und präsentieren und werden vor allem auch mehr Möglichkeiten für den Kundenservice haben“, erklärt Angela Haza. Damit spielt sie auf die bisher eher beschränkten Möglichkeiten an, ein Rad an die Größe der Besitzer anzupassen – zum Beispiel bei Sattelhöhe und Lenker. Das wird nun ein bisschen leichter zu handhaben sein. Für Michael Haza ist dieser Aspekt durchaus wichtig, will er sich doch seinen Kunden vor allem mit Service rund ums Rad empfehlen. Am Angebot selbst wollen die Strahwalder hingegen keine großen Veränderungen vornehmen.

Damit die Kunden den Laden auch weiterhin finden, wird auch ein ganz wichtiges Rad mit an die neue Stelle umziehen: Das rot angestrichene Fahrrad, das schon vor dem bisherigen Laden ein markantes Erkennungszeichen war. „Natürlich kommt das mit, das gehört ja zu uns“, bekräftigt Angela Haza.

