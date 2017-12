Havlat in Zittau spendet für „Lichtblick“ Lichtblick hilft dort, wo sonst niemand einsteht und Unterstützung doch dringend nötig ist.

Die beiden Geschätsführer der Zittauer Havlat GmbH Konrad Havlat (r.) und Lars Friedrich. © Matthias Weber

Die beiden Geschäftsführer der Havlat Präzisionstechnik GmbH, Konrad Havlat sowie Lars Friedrich, und ihre Firma spenden in diesem Jahr für die SZ-Stiftung „Lichtblick“ 1 000 Euro. „Das Jahr 2017 war für Havlat ein erfolgreiches Jahr, in dem dank engagierter Mitarbeiter, treuer Kunden und zuverlässiger Lieferanten die gesetzten Ziele erreicht werden konnten“, teilte die Firma dazu mit und wünscht allen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. „Lichtblick hilft dort, wo sonst niemand einsteht und Unterstützung doch dringend nötig ist: unschuldig in Not geratenen Menschen in Ostsachsen.“ Havlat ist Fertigungsdienstleister für Präzisionsbauteile in den Bereichen Dreh-, Fräs- und Schleiftechnologie sowie der Baugruppenmontage. Von der Einzel- bis zur Serienfertigung steht Havlat seit 35 Jahren für die anforderungsgerechte Umsetzung komplexer Kundenwünsche. Als sächsisches Familienunternehmen in zweiter Generation hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verbindung von Heimat und Arbeitsplatz in der Region Zittau zu schaffen. Für das kommende Jahr plant Havlat ein umfangreiches Investitionspaket in den Maschinenpark. Neben den Investitionen in bekannte Technologien ist auch eine Investition in das innovative Fertigungsverfahren des Metall-3D-Drucks vorgesehen. Neben dem Hauptstandort Zittau wird für den Bereich Forschung und Entwicklung auch in den Standort Großschönau investiert. Mitarbeiter sind dabei der Schlüssel zum Erfolg. Für die weitere Entwicklung sucht Havlat auch im neuen Jahr motivierte Mitarbeiter und Auszubildende.

