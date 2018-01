Havarie ruiniert Operetten-Bilanz

Intendant Wolfgang Schaller (re.) und Axel Walther, Geschäftsführer der Kommunalen Immobilien Dresden GmbH beim Begutachten der Bauarbeiten. © Robert Michael

Dresden. Das Jahr 2017 begann im neuen Haus der Staatsoperette höchst vielversprechend, teilt das Unternehmen mit. Die Auslastung betrug in der Zeit vom 1. Januar bis zum Mitte Oktober stolze 92 Prozent und auf dem Niveau hätten sich auch die verbleibenden zehn Wochen entwickelt: Der weitere Vorverkauf bis zum Jahresende ließ eine Besucherzahl von mehr als 125 000 Zuschauern erwarten. Doch dann kam der 18. Oktober.

Die von einem externen Techniker verschuldete Havarie der Sprinkleranlage flutete in Sekunden die gesamte Bühne und den Orchestergraben. Das herunterstürzende Wasser zerstörte Scheinwerfern, Audio- und Videoanlage sowie Instrumenten. Gutachter bezifferten allein die technischen Schäden auf über fünf Millionen Euro.

Im Oktober und November musste die Staatsoperette alle Veranstaltungen absagen und für ein Notprogramm an andere Spielstätten ausweichen: „Diese insgesamt 27 ausgefallenen Vorstellungen, die Kaufzurückhaltung und die Rabatte für die Vorbühnen-Vorstellungen bedeuten einen Einnahmeverlust von 480.000 €. Insgesamt kamen 20.000 Besucher weniger als prognostiziert“ lautet das Fazit für die abgesoffene Saison 2017.

Zum Trost habe 2018 dafür wieder höchst vielversprechend begonnen, das Neujahrskonzert wurde mit Begeisterung aufgenommen. Zu den geplanten und bereits ausverkauften Konzerten in der ersten Woche kommen havariebedingt noch sechs weitere Konzerte in der zweiten Januarwoche dazu, „die sich nun auch nach und nach füllen und so insgesamt einen großen Erfolg für Chefdirigent Andreas Schüller, die Solisten und das Orchester der Staatsoperette versprechen“. (szo/stb)

