Havarie in Magnesiumgießerei Aus einem Neukircher Unternehmen wird ein Brand gemeldet. Zwar wird zunächst Entwarnung gegeben, die Feuerwehren bleiben jedoch in Bereitschaft.

© Rocci Klein

Über 50 Feuerwehrleute aus Neukirch, Steinigtwolmsdorf, Putzkau, Wilthen und Tautewalde wurden am Dienstagnachmittag zur Firma Magnetech nach Neukirch gerufen. Grund: In einem Schmelzofen hatte es eine Oxidation gegeben. Infolge dieser chemischen Reaktion wurde große Hitze freigesetzt. Es bestand Brandgefahr. Um die auszuschließen und den Ofen kontrolliert abkühlen zu lassen, habe man vorsorglich die Feuerwehr informiert, sagte Betriebsleiter Ronny Brytsche am Abend auf Anfrage.

Mit Hilfe eines Gabelstaplers wurde der Ofen aus der Produktionshalle auf den Platz vor dem Firmengebäude gefahren, damit er abkühlen kann. Dort wurde er mit Zementsäcken umhüllt – eine zusätzliche Schutzmaßnahme, so der Werkleiter. „Es gab keinen Brand“, betonte Ronny Brytsche. Zudem trat weder Magnesium aus der Anlage aus, noch kamen Menschen zu Schaden. Der Rettungsleitstelle in Hoyerswerda war zunächst ein „Glimmbrand“ in einem Schmelzofen der Magnesiumgießerei gemeldet worden. Das Werk im Gewerbegebiet „Am Bönnigheimer Ring“ wurde vorübergehend von Polizei und Feuerwehr weiträumig abgesperrt. Die Ursache für die Havarie ist bislang nicht bekannt.

Die Firma Magnetech stellt Gussteile aus Magnesium her. Das superleichte Material, dessen Rohstoff aus dem Meer gewonnen wird, wird unter anderem in der Fahrzeug-, Elektro- und Elektronikindustrie verwendet. Auch Produzenten von Handwerkzeugen, wie zum Beispiel Kettensägen, und Kommunikationstechnik nutzen Gussteile aus Magnesium. Die Magnetech GmbH wurde 2002 in Bischofswerda gegründet und zog kurze Zeit später nach Neukirch um. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 45 Mitarbeiter. (rk, SZ)

