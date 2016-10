Havarie im Asylbewerberheim Im Schellhas gibt es Probleme mit dem Abwasser. Das Landratsamt musste die Flüchtlinge ausquartieren.

Im Asylbewerberheim im ehemaligen Hotel Schellhas in Geising hat es einen technischen Defekt gegeben. © Frank Baldauf

Nachdem das Landratsamt am Donnerstag angekündigt hatte, das Asylbewerberheim in Neurehefeld Ende des Monats zu schließen, wurde am Freitag die nächste Einrichtung geräumt – allerdings aus anderem Grund. Im Asylbewerberheim im ehemaligen Hotel Schellhas in Geising hat es einen technischen Defekt gegeben, informiert die Beigeordnete Kati Hille. Es sei zu einer Havarie bei der Abwasserentsorgung gekommen, ohne genauer die Details zu benennen. Es habe auf alle Fälle aber etwas mit der Technik zu tun. Die Folgen sind allerdings so groß, dass alle Bewohner noch am gestrigen Tag ausziehen mussten.

Nach Angaben der Kreisverwaltung waren im Schellhas 27 Flüchtlinge gemeldet. 20 davon stammen aus Syrien, vier aus Afghanistan, zwei aus dem Irak und eine Person aus Venezuela. Sie wurden in verschiedene Wohnungen im Landkreis untergebracht. Das Asylbewerberheim, das sich im Eigentum der kreiseigenen Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft (GVS) befindet, wird jetzt begutachtet. „Die Schäden werden ermittelt, und das Objekt wird, wo erforderlich, saniert“, sagt Kati Hille. Auf jeden Fall plant das Landratsamt, das Gebäude weiter als Asylunterkunft zu nutzen.

Die GVS hatte das Berghotel Schellhas vor etwa einem Jahr erworben, das schon länger zum Verkauf stand. Vor Weihnachten sind dann 60 Flüchtlinge hier eingezogen, vor allem Familien. Inzwischen ist auch hier die Belegung zurückgegangen. Die rückläufigen Flüchtlingszahlen sind auch der Grund, warum das Landratsamt die Unterkunft in Neurehefeld schließen will. Hier war die GVS nur Mieter und der Standort für Integration schlecht geeignet.

