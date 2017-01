Havarie beseitigt Einige Tage lang hatten Nichtschwimmer in der Bautzener Schwimmhalle schlechte Karten.

© Archivfoto: Robert Michalk

Im Röhrscheidtbad in Gesundbrunnen kann wieder nach Herzenslust geplanscht werden. Das Nichtschwimmerbecken und das Babybecken sind ab sofort für die kleinen Badegäste freigegeben, informiert der Betreiber des städtischen Hallenbades, die Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen (BBB). In den vergangen Tagen mussten die beiden Becken gesperrt bleiben. Es hatte eine Havarie bei der Steuerung der Wassertechnik gegeben, sodass beide Anlagen nicht benutzt werden konnten. Allein im Schwimmerbecken konnten Besucher noch ihre Bahnen ziehen. Nachdem die nötigen Ersatzteile bestellt waren, hatten die Monteure Anfang der Woche die Steuerungstechnik wieder fit gemacht.

„Die technischen Störungen im Hallenbad wurden beseitigt“, teilte BBB-Sprecherin Kerstin Träger am Dienstag mit. „Alle Wasserbecken sind, in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt, zur Nutzung wieder freigegeben“, so Kerstin Träger. Damit können sich die Besucher des Schwimmbades am Gesundbrunnenring 55 auf ungetrübten Schwimm- und Badespaß in allen drei Becken freuen. (SZ/ma)

zur Startseite