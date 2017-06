Havarie auf der Autobahn

Schwerlasttransport am Burkauer Berg liegengeblieben Burkau. Ein Schwerlasttransport ist am späten Montagabend am Burkauer Berg liegengeblieben. Kurz hinter der Abfahrt Burkau ging das Getriebe des in Richtung Dresden fahrenden Lasters kaputt. Der Schaden konnte vor Ort bislang nicht behoben werden. Die Transportfirma arbeitet an einer Lösung, um das tonnenschwere, überlange und mehr als vier Meter breite Gespann im Verlauf des Dienstags über den Berg schleppen zu können. Die rechte Fahrspur ist am Burkauer Berg bis dahin gesperrt.

Räder abmoniert Radeberg. Die Räder zweier Fahrzeuge sind am Wochenende auf dem Gelände eines Autohauses am Silberberg gestohlen worden. Die Täter bockten dazu einen Skoda sowie einen Ford auf Holzbalken auf. Den Wert der Kompletträder schätzt der Eigentümer auf 3.800 Euro.

Laube, Mülltonnen und Hecke in Flammen Kamenz/Arnsdorf/Radeberg. Drei Brände haben sich am Montag im Bereich des Kamenzer Polizeireviers ereignet. Dabei entstand jeweils geringer Schaden. Am Morgen war es in Kamenz in einem Garten an der Forststraße zum Brand an einer Laube gekommen. Hier entzündete sich ein hinter dem Gartenhaus stehendes Regal mit Holz. Durch das Feuer wurde die Laube sowie die Verglasung eines Gewächshauses auf dem Nachbargrundstück beschädigt. Ein Zeuge löschte die Flammen. Den Schaden schätzt der Eigentümer auf rund 500 Euro. In Kleinwolmsdorf brannten wenig später aus bislang ungeklärter Ursache an der Großerkmannsdorfer Straße zwei Mülltonnen. Diese wurden durch die Hitze zerstört, eine angrenzende Hausfassade zudem beschädigt. Ein Anwohner löschte die Flammen. Auch hier wird der Schaden auf 500 Euro geschätzt. Am Nachmittag brannte in Liegau-Augustusbad eine Hecke. Ein Mann hatte an der Langebrücker Straße Schweißarbeiten an einem Metallzaun durchgeführt. Durch den Funkenflug entzündete sich eine Hecke. Die örtliche Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand Schaden in Höhe von rund 100 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in allen drei Fällen aufgenommen.

Mit Farbbeuteln beworfen Ottendorf-Okrilla. Mit Farbe gefüllte Beutel wurden in der Nacht zu Montag gegen ein Wohnhaus am Hermsdorfer Sandweg geworfen. Dazu hinterließen die Täter einen anonymen Brief mit beleidigendem Inhalt im Briefkasten. Der Schaden an der Fassade wird auf 3.800 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Drogenrausch auf der Autobahn Weißenberg. Ein mindestens einmonatiges Fahrverbot sowie 500 Euro Bußgeld drohen einem Škoda-Fahrer, der von Autobahnpolizisten am Montagmittag kontrolliert wurde. Der 43-Jährige war auf der Autobahn Richtung Bautzen unterwegs und stand unter Drogen. Ein Schnelltest verriet den Konsum von Crystal.

Einbruch in Lagerhalle Bautzen. 2.000 Euro Schaden haben Einbrecher in der Nacht zu Dienstag in Bautzen angerichtet. Kurz nach Mitternacht sind sie in das Lager eines Geschäfts in der Dresdener Straße eingedrungen. Ob auch etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Die Kripo ermittelt.