Havarie an der Bergstraße Über einer Grundstückszufahrt brach der verrohrte Bachlauf ein. Es gibt aber noch mehr Probleme.

Frank Lehmann, der Bürgermeister von Großpostwitz, informierte jetzt den Gemeinderat über den Vorfall. © Uwe Soeder

Ungeplante Bauarbeiten werden derzeit an der Bergstraße in Großpostwitz ausgeführt. In der Nähe der Eisenbahnbrücke war die Straßendecke über einer Grundstückszufahrt eingebrochen. Darüber informierte Bürgermeister Frank Lehmann (parteilos) jetzt den Gemeinderat. Ursache sei offensichtlich eine noch aus DDR-Zeiten stammende mangelhafte Verrohrung des Bachlaufes, der entlang der Bergstraße verläuft. Die Gemeinde habe die Reparatur veranlasst. „Dort werden neun Meter Rohr verlegt“, so Lehmann. Außerdem sei umgehend das Straßenbauamt informiert worden. Denn das müsse darüber entscheiden, wie es im angrenzenden Bereich weitergehe. Möglicherweise drohe dort ebenfalls ein Einbruch.

Seit Längerem gibt es in der Gemeinde die Forderung, dass die Bergstraße im Bereich der Brücke, deren Durchfahrtshöhe zu gering ist, ausgebaut wird. Bisher gibt es dafür aber noch keine Planung. (SZ/MSM)

