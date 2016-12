Haustiere nur chippen reicht nicht Ohne Registrierung kann bei Fundtieren der Besitzer kaum ermittelt werden. Das kommt immer häufiger in Pirna vor.

© Symbolfoto: dpa

Mit Sorgen sehen die Mitarbeiter des Tierheimes Pirna-Krietzschwitz die jüngste Entwicklung. Erst vor Kurzem wurden zwei Fundkatzen aus Bad Gottleuba und Burkhardswalde in dem Heim abgegeben. „Eindeutig Haustiere, denn sie waren gut gepflegt und sehr lieb“, berichtet Mitarbeiterin Jana Fritze. Eine der beiden Katzen war gechippt. Aber der Besitzer hatte es versäumt, die Nummer registrieren zu lassen. „Damit ist der Chip sinnlos, denn nur mit einer Registrierung kann das Zuhause des Tieres ermittelt werden“, erklärt Fritze. Kein Einzelfall in diesem Jahr. Immer häufiger werden Tiere abgegeben, die zwar gechippt, aber nicht mit der Adresse des Besitzers registriert sind. Dabei sei dieser zweite Schritt sogar kostenlos und könne per Post beziehungsweise Telefon oder E-Mail bei den beiden zentralen Systemen „Deutsches Haustierregister“ oder „Tasso“ durchgeführt werden, erläutert Fritze. Das Chippen hingegen kostet circa 30 Euro.

Derzeit vermittelt das Tierheim in Pirna 14 Katzen, zehn Hunde und zahlreiche Kleintiere. „Auffällig viele Kleintiere, wie Kaninchen, werden momentan bei uns abgegeben, sodass wir aus Platzgründen bereits eine Warteliste einrichten mussten“, sagt die Tierheim-Mitarbeiterin. (hui)

