Hausschwamm im Dippser Museums-Dachstuhl Bei der Vorbereitung auf die Sanierung wurde der gefährliche Pilz entdeckt. Das bringt Turbulenzen mit sich.

Im Museum Dippoldiswalde hat sich der Hausschwamm breitgemacht. © Archiv: Egbert Kamprath

Im Gebäude des Dippoldiswalder Museums ist der Hausschwamm entdeckt worden. Befallen ist der Dachstuhl. Darüber informierte Ortsvorsteher René Schlechter (CDU) den Ortschaftsrat auf seiner jüngsten Sitzung. „Wir befürchten jetzt Turbulenzen für die geplanten Vorhaben am Museum“, sagte Schlechter weiter. Der Hausschwamm ist ein Pilz, der Holz zerstören kann und daher für die Bausubstanz von Häusern äußerst gefährlich ist. Wenn er tragende Balken zersetzt, kann das ein Gebäude zum Einsturz bringen. Daher ist ein Hausschwammbefall auch meldepflichtig.

Dass der Pilz unterm Dach gedeihen konnte, zeigt aber, wie dringend die Sanierung des Gebäudes ist. Der Schwamm braucht Feuchtigkeit, um wachsen zu können. Die ist wahrscheinlich durch das Dach eingedrungen.

Der Befall ist nicht so schlimm, dass der Museumsbetrieb jetzt sofort beeinträchtigt wäre. „Es hat keine direkten Auswirkungen“, sagt Museumsleiter Thomas Klein. Aber die Baupläne, die es für das Haus gibt, müssen natürlich daran angepasst werden. Bernd Kohl, der Abteilungsleiter Bau in der Stadtverwaltung, sagte: „Die Planer haben jetzt den Auftrag erhalten, im Rahmen der Gesamtsanierung des Hauses auch die Schwammsanierung mit vorzusehen.“Wenn dafür größere Summen benötigt werden, könnten die Mittel knapp werden für die anderen Arbeiten, die am Museum geplant sind. Das wären dann die Turbulenzen, die der Ortsvorsteher befürchtet.

