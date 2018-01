Hausschuhwerke sind platt Der Abriss der ehemaligen Firma soll Ende Februar abgeschlossen sein. Doch wie geht es auf dem Gelände weiter?

Von den Gebäuden auf dem Gelände der ehemaligen Hausschuhwerke ist fast nichts mehr zu sehen. Die Firma Pierburg hat von der Stadt einen Teil der Fläche erworben. © Dietmar Thomas

Hartha. Von den ehemaligen Hausschuhwerken in Hartha sind nur noch ein paar Schutthaufen übrig. Seit ein paar Monaten arbeitet die Firma Lengenfelder Recycling und Abbruch GmbH daran, die Gebäude abzureißen und das Gelände für die spätere Nutzung vorzubereiten. Bis auf die Kalthalle, die bis zuletzt noch vom Künstler Gerhard Dörner als Atelier genutzt wurde, sowie ein altes Pförtnerhaus, sind alle Gebäude abgerissen. Dennoch gibt es nach Auskunft von Ronald Fischer, Bauamtsleiter der Stadt Hartha, noch einiges zu tun. „Teilweise müssen auch noch Keller beziehungsweise Bodenplatten entfernt werden.“ Bis Ende Februar sollen die Arbeiten beendet sein.

Im Großen und Ganzen habe es keine Probleme gegeben, so Ronald Fischer. Die Recyclingfirma hatte viel zu entrümpeln und Müll zu entsorgen. Nach Angaben von Bauleiter Ralf Präsang musste dabei gut sortiert werden. „Dämmwolle, Asbest, Öl, Altfarbe und Altreifen müssen getrennt entsorgt werden“, hatte er gegenüber dem Döbelner Anzeiger erklärt. Zusätzlich waren einige Bäume gefällt worden, um Baufreiheit zu schaffen.

Die Kosten für den Abriss waren mit 223 000 Euro veranschlagt worden. Ein Großteil der Summe soll mit Geld aus dem Fördermittelprogramm „Brücken in die Zukunft“ finanziert werden. Nach Einschätzung von Bauamtsleiter Fischer wird dieser Rahmen nicht übermäßig überzogen. Genaues könne er aber erst nach der Schlussrechnung sagen.

Die Fläche soll gewerblich genutzt werden. Es entstehen dort weitere Parkplätze für die Mitarbeiter der Pierpurg Pump Technology GmbH. Pierburg nimmt die erfreuliche Geschäftsentwicklung zum Anlass, um auch seine Infrastruktur in Hartha weiter zu verbessern und auszubauen. Dazu hat das Unternehmen von der Stadt Hartha ein rund 11 000 Quadratmeter großes Grundstück erworben, das zukünftig als Parkfläche für die Mitarbeiter ausgebaut wird. Werkleiter Mario Schäfer sagte: „Mit dem Erwerb der Teilfläche des ehemaligen Hausschuhwerkes in unserer Nachbarschaft können wir das lange bestehende Parkproblem für unsere Mitarbeiter lösen.“ Damit würden auch die Anwohner und der umliegende Handel sowie das Nachbargewerbe entlastet. Die Schaffung der Parkplätze sei ein durchaus wichtiger Punkt für die Angestellten, die per Auto zur Arbeit kommen, „zumal das Einzugsgebiet, in dem unsere Mitarbeiter leben, immer größer wird und wir aktuell neue Mitarbeiter suchen“, so der neue Chef des seit über 25 Jahren zu Pierburg gehörenden Traditionsbetriebes. Derzeit besetzt Pierburg fast 30 neue Stellen, wobei an der Sonnenstraße in Hartha insbesondere Maschineneinrichter dringend gesucht werden und der Automobilzulieferer an seine bestehenden Mitarbeiter sogar bereits Prämien für Neueinstellungen auf Empfehlung zahlt.

Nach dem erfolgten Abriss des baufälligen Gebäudes der ehemaligen Intra Schuhfabriken GmbH Ende November 2017 hatte Pierburg das ebenfalls an der Sonnenstraße gelegene Gelände in Harthas Gewerbegebiet Süd von der Stadt zum 31. Dezember 2017 erworben. Die Werkleitung prüft nun kurzfristig die notwendigen Baumaßnahmen, um die Nutzung der Fläche als Mitarbeiterparkplatz umsetzen zu können.

