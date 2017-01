Haushaltssperre schadet Bibliotheken Die Nutzerzahlen sind leicht zurückgegangen. Dafür steigt die Zahl der Lesungen und Veranstaltungen. Besonders gut klappt das in Gorbitz.

Die Folgen der Haushaltsperre, die bis Sommer 2016 in Dresden galt, haben die städtischen Bibliotheken nun schwarz auf weiß. Die Entleihungen sind um 1,5 Prozent zurückgegangen, hinter der Zahl der aktiven Nutzer sowie der Besuche insgesamt steht ebenfalls ein Minus. „Durch die Sperre konnten wir keine neuen Bücher kaufen“, sagt Direktor Arend Flemming. Mitte 2016 war das Minus bei den Entleihungen noch viel höher. „Die Haushaltssperre ist ein Knüppel in die Beine guter Bibliotheksarbeit“, sagt Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke).

Inzwischen freut sich Flemming über einen „ordentlichen, fairen Etat“. Bücher, die zunächst nicht beschafft werden konnten, stehen nun in den Regalen. Zudem ist die Zahl der jugendlichen Besucher gestiegen. Auch gab es mehr Veranstaltungen. Und die Klickzahlen auf den Internetseiten der Bibliotheken sind ebenfalls gegangen.

Sehr froh ist Flemming über die Arbeit in der Gorbitzer Ausleihe. Die trägt nun den Titel Bibliothek des Jahres. „Es ist nicht so, dass Gorbitz dran war“, sagt er. Vielmehr lobt er die Arbeit in einer der kleineren Stadtteilbibliotheken. 505 Neuanmeldungen und 56 000 Besuche stehen in der Bilanz für 2016. Die Gorbitzer machen Plus statt Minus. Zwei Drittel aller Schulklassen im Stadtteil waren 2016 bei einer Veranstaltung in den Räumen im Sachsenforum. Der Dresden-Schnitt liegt bei 44 Prozent. Vier Mitarbeiterinnen und zwölf ehrenamtliche Helfer kümmern sich darum.

Die Motivation, für den Stadtteil etwas zu leisten, ist groß. Das würdigt Annekatrin Klepsch. „Gorbitz ist ein Stadtteil mit besonderen Herausforderungen“, sagt sie und spricht von Armut und der hohen Anzahl an zugezogenen Flüchtlingen. Auch die kommen immer öfter in die Bibliothek. So gibt es hier nun auch viel Literatur zum Deutschlernen. (SZ/acs)

