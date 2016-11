Haushaltsbeschluss steht kurz bevor Am 7. November soll in einer Sondersitzung der Kreishaushalt für 2016 beschlossen werden.

Pirna. Etwa acht Wochen hat das Jahr noch. 44 Wochen sind bereits ins Land gegangen und noch immer wird über den Kreishaushalt für 2016 verhandelt. Der Finanzplan sollte bereits im Sommer beschlossen werden. Nachdem angekündigt wurde, dass der Landkreis mehr Geld von den Kommunen brauche, drohten die Bürgermeister im Kreistag, den Beschluss platzen zu lassen. Es wurde nachgebessert und im September sollte dann abgestimmt werden. Dass es heute immer noch keinen fixen Finanzplan gibt, ist einem Formfehler bei der öffentlichen Bekanntgabe der Haushaltssatzung geschuldet. Am 7. November ist es nun soweit – der Kreistag will in einer Sondersitzung endlich einen Haken unter die Satzung machen und die Posse beenden. Ein Beschluss ist auch dringend nötig, denn bisher liefen Zahlungen reduziert und unter Vorbehalt. Gerade freie Träger, Verbände und Vereine geraten durch eine fehlende Haushaltsplanung in Bedrängnis. Bis der Haushalt in Kraft tritt, können sie nur 90 Prozent der veranschlagten Mittel des Entwurfs für den Haushaltsplan abrufen. Beschlossen wird am Montag auch, ob der Haushaltsplan 2017 zusammen mit einer externen Kommunalberatung erarbeitet werden soll. Derzeit ist für den Beschluss die Kreistagssitzung im Januar 2017 angedacht. (SZ/mga)

