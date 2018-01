Haushalte immer noch ohne Strom In Gleisberg, Mochau und Ostrau ziehen sich die Reparaturen hin. Hoffnung macht Mitnetz seinen Kunden für Montag.

Herabfallende Äste haben am Sonntag diesen Trafo in Schweimnitz beschädigt. © André Braun

Region Döbeln. „Drei kleine Kinder, eines davon erst ein halbes Jahr und mit Herzfehler. Und seit 48 Stunden kein Strom“, schreibt eine junge Mutter am Sonnabend an den Döbelner Anzeiger. Es sei eine Saukälte. „Aus der Warteschleife an der Envia-Hotline fliegt man nach einer halben Stunde raus“, berichtet eine andere Roßweinerin. Auch sie hat, seit Orkan Friederike am Donnerstag wütete, keinen Strom und damit auch keine Heizung. Am Sonntag haben die Mitarbeiter von Mitnetz Strom die Versorgung in Roßwein selbst nach Angaben von Sprecherin Maxi Rudolph wiederherstellen können. Doch das ist nicht überall so. „Im Hoch- und Mittelspannungsbereich sind alle Kunden seit Samstagabend wieder versorgt. Im Niederspannungsbereich ziehen sich die Arbeiten aufgrund der Vielzahl von Störungen noch hin. Im Raum Döbeln betrifft dies derzeit die Ortschaften Gleisberg, Mochau, Ostrau und Schweimnitz“, erklärt sie. „In Schweimnitz hatte ein herabgestürzter Ast am Sonntagmittag zu Funkenflug am Trafo einer Betonmaststation geführt“, so Maxi Rudolph. Die Feuerwehrleute aus Beicha sowie Döbeln waren im Einsatz und sicherten die Stelle bis zum Eintreffen der Fachleute. „Das Mittelspannungsnetz musste kurzfristig abgeschaltet werden, inzwischen läuft wieder der Normalbetrieb“, teilte Maxi Rudolph am Sonntagnachmittag auf DA-Anfrage mit.

Die Vielzahl an Schäden, deren Beseitigung zum Teil sehr aufwendig ist, hätte eine schnelle Bearbeitung erschwert, so die Unternehmenssprecherin. Der Abschluss aller Arbeiten erfolge voraussichtlich am Montag, wobei es während der Reparatur noch zu kurzfristigen Ausfällen der Stromversorgung kommen könne. Dafür bittet die Unternehmenssprecherin ebenso um Verständnis wie für die teilweise Überlastung der Störungs-Hotline. Diese sei nicht durchgängig erreichbar gewesen.

In Mittelsachsen waren nach Angaben von Mitnetz Strom zur Spitze am Donnerstag 17 000 Kunden ohne Strom, im gesamten Versorgungsgebiet 140 000. Um die Versorgung wieder herzustellen, seien 350 Mitarbeiter des Unternehmens in Zusammenarbeit mit Feuerwehren und Vertragsfirmen im Einsatz gewesen.

