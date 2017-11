Haushalte immer noch ohne Strom Im gesamten Altkreis gibt es noch vereinzelt Ausfälle. Anwohner sollten sich von defekten Anlagen fernhalten.

Für manche waren schon wenige Stunden ohne Strom schwer. Eine Familie aus Roßwein harrt seit Sonntag fast ohne Strom aus. Bis Mittwochnachmittag hatte sich an der defekten Leitung nichts getan, wie ein Anwohner gegenüber dem Döbelner Anzeiger schilderte. Mit dem Strom fehlt der Familie, in der auch ein kleines Kind lebt, auch das Wasser. „Wir haben uns schon beim Nachbarn Wasser geholt, damit wir auf Toilette gehen können“, so der Mann. In einigen Zimmern brenne das Licht, auch den Kühlschrank könne die Familie versorgen. Der Roßweiner vermutet, dass am Sicherungskasten nur eine Kleinigkeit zu reparieren ist. Seit Sonntag meldet er sich regelmäßig bei dem zuständigen Stromversorger. Zumindest bis Mittwochnachmittag ohne Erfolg.

Weitere Unterbrechungen möglich

Der Roßweiner ist nicht der einzige, der bis Mittwoch unter den Sturmfolgen zu leiden hatte. Nach wie vor müssen Anwohner der Region teilweise oder ganz ohne Strom auskommen. „Wir haben flächendeckend im Bereich des Altkreises noch Stromausfälle“, sagte am Mittwoch Roberto Heinisch, Leiter Anlagenmanagement am Service Center Mockritz der Mitnetzstrom.

Bei den Betroffenen handele es sich in der Regel um Einzelfälle. Wie viele es genau sind, konnte Heinisch nicht sagen. Am Dienstag war die Rede von rund 100 bis 150 Fällen. Die Mitarbeiter der Mitnetzstrom, dem Stromversorger in der Region, arbeiten weiter an der Behebung der Schäden. „Priorität hatten die Mittelspannungsleitungen, um die Trafostationen wieder versorgen zu können. Anschließend sind die größeren Ortsnetze an der Reihe, danach die kleineren“, erklärte Heinisch.

Viele würden zunächst durch Umschaltung wiederversorgt. „Wir arbeiten mit allen Kräften und sind bemüht, die Probleme zu beheben“, sagte der Leiter Anlagenmanagement. Bis überall der Ursprungszustand wieder hergestellt ist, werde es aber noch dauern. Vor allem die Arbeiten an den Strommasten seien sehr aufwendig, informierte Heinisch.

Durch die Arbeiten an den Leitungen könne es immer wieder zu Unterbrechungen in den Stromnetzen kommen. Evelyn Zaruba, Sprecherin der Mitnetzstrom, weist darauf hin, dass sich Anwohner von defekten Anlagen nach wie vor fernhalten sollten. Sie appelliert an die Betroffenen, die seit mehreren Tagen keinen oder nur teilweise Strom und noch keine Monteure vor Ort gesehen haben, sich noch einmal telefonisch bei dem Stromversorger zu melden. Gewählt werden sollte dafür die Servicenummer der Mitnetzstrom.

Ursache für die Stromausfälle sind vor allem herabhängende Äste oder umgestürzte Bäume, die die Anlagen der Mitnetzstrom beschädigt haben. Mehrere Wochen werde die Beseitigung der Schäden dauern, meinte Evelyn Zaruba. (DA/mf)

Servicenummer der Mitnetzstrom: 0800 2 884400

