Haushalt liegt öffentlich aus

Mit welchen Einnahmen rechnet die Stadt Freital im kommenden Jahr? Welche Ausgaben sind vorgesehen? Und welche Großprojekte sollen 2017 angeschoben werden? All das steht im Haushaltsplan. Das Papier kann nun von allen Freitalern eingesehen werden. Es liegt noch bis 20. Dezember öffentlich im Rathaus Deuben, Dresdner Straße 212, in der Kämmerei aus. Einwände gegen den Finanzplan können dann bis zum 30. Dezember eingereicht werden. Die Verwaltung befasst sich anschließend mit den Vorschlägen.

Stadtverwaltung und Stadträte haben im Herbst gemeinsam an dem Konzept gearbeitet. Beschlossen werden soll der Plan voraussichtlich in der Januarsitzung des Stadtrates. Im Haushalt steht sowohl die kurzfristige Finanzplanung für das kommende Jahr als auch für die Jahre 2018, 2019 und 2020. Die Stadt Freital plant in diesem Zeitraum Investitionen von rund 50 Millionen Euro. (SZ/win)

