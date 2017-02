Haushalt gegen CDU beschlossen So zeitig wie seit Jahren nicht mehr wurde im Gemeinderat jetzt über den aktuellen Haushalt abgestimmt. Allerdings gab es auch deutlichen Widerspruch.

„Weitere Einsparungen sind sicher im Bereich der freiwilligen Aufgaben möglich, nur steht dann die Lebensqualität in unseren Ortsteilen zur Disposition.“ – Bürgermeister Jörg Hänisch. © Arvid Müller

In den vergangenen Jahren war die Gemeinde Moritzburg oft in der misslichen Lage, erst zur Jahresmitte ihre für das Jahr geplanten Vorhaben angehen zu können. Denn solange es keinen vom Gemeinderat beschlossenen und von der Rechtsaufsicht bestätigten Haushalt gab, konnten bestenfalls Aufträge ausgelöst werden, für die es aus dem Vorjahr noch eine Verpflichtungsermächtigung gab. Da es vielen andren Kommunen ähnlich ging, waren Baufirmen dann mitunter nur noch schwer oder zu höheren Preisen zu bekommen.

In diesem Jahr ist das anders. Mit dem Beschluss der Gemeinderäte vom Montagabend haben Verwaltung und Gemeinderat frühzeitig die Voraussetzung für eine schnelle Handlungsfähigkeit der Gemeinde geschaffen. Einstimmig fiel die Entscheidung indes nicht. Nach einer kontroversen Diskussion stimmten die anwesenden CDU-Gemeinderäte gegen das Papier oder enthielten sich der Stimme.

Auslöser waren wie schon in den Vorjahren die Abschreibungen für die Gebäude und das sonstige Vermögen der Gemeinde. In einer Höhe von 626 000 Euro stehen diesen im Ergebnishaushalt keine Mittel zur Deckung gegenüber. Volker John (CDU) forderte daher Sperrvermerke in Höhe von zweimal rund 300 000 Euro in den Haushalt aufzunehmen. Er befürchtet, dass die Gemeinde sonst ihre Handlungsfähigkeit bei den für die nächsten Jahre geplanten Investitionen einbüßen oder aber sich übermäßig verschulden müsste.

„Grundsätzlich ist es richtig, dass der Werteverzehr unserer Straßen, der Schul- und Verwaltungsgebäude dargestellt wird“, hatte Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos) in seiner Haushaltrede gesagt. „Schlussfolgernd daraus müsste dann aber festgestellt werden, dass unsere Kommunen nicht ausreichend finanziert sind, beziehungsweise zu wenig am öffentlichen Steueraufkommen beteiligt werden.“ Und somit stelle sich die Frage nach weiteren Finanzierungsquellen. „Weitere Einsparungen sind sicher im Bereich der freiwilligen Aufgaben möglich, nur steht dann die Lebensqualität in unseren Ortsteilen zur Disposition.“ Auf diese Situation hatte der Freistaat zum Jahresschluss reagiert. „SPD und CDU haben sich geeinigt, dass zumindest die Abschreibungen aus Altinvestitionen bis zum 31. Dezember 2017 nicht berücksichtigt werden müssen.“ Unstrittig sei, dass auch künftig bei den kostenrechnenden Einrichtungen die Abschreibungen Teil der Gebührenkalkulation bleiben werden.

Neben der Besetzung der neuen Stabsstelle Recht, durch die künftig aber Anwaltskosten gespart werden, wollte die CDU geplante Dienstleistungen und Instandhaltungen unter die Sperrvermerke nehmen. Etwa das Reinigen von Gräben oder Malerarbeiten an Fassaden wie der Turnhalle und der Hütte Boxdorf sowie des Roten Hauses. Die geplanten Investitionen sollten dagegen nicht zu Disposition gestellt werden.

Vermutlich um die Abstimmung über den Haushalt nicht zu gefährden, schlug Jörg Hänisch schließlich vor, über einen Sperrvermerk in Höhe von 150 000 Euro abzustimmen. Allerdings ging diese trotz der Stimme des Bürgermeisters für den Vermerk neun zu neun aus, womit der Vorschlag abgelehnt war. Die Entscheidung über den Haushalt fiel dann deutlicher aus.

Im Finanzhaushalt ist für dieses Jahr übrigens ein Überschuss von 700 000 Euro geplant. Mit 231 000 Euro – 117 000 Euro Förderung – soll in diesem Jahr endlich das Turnhallendach in Reichenberg saniert und ein neuer Heizkessel eingebaut werden. Mit 52 000 Euro wurde die im Vorjahr zurückgestellte Ortsentwicklungskonzeption aufgenommen.

Über 60 000 Euro sind für laufende Ausgaben an Gebäude und Ausrüstung der freiwilligen Feuerwehren geplant. Für 28 000 Euro soll der Steinbacher Schlossweg instand gesetzt werden und für die Verkehrsinsel im Ortsteil Auer sind 8 000 Euro veranschlagt. Mit einem Zuschuss von 20 000 Euro an die Kirchgemeinde Reichenberg kann schließlich auch die dritte und letzte Feierhalle auf den Friedhöfen der Großgemeinde saniert werden.

