Hausgemachte Probleme

Der Anlauf dauerte. Zwei Jahre sind verstrichen, seit Bundesinnenminister Thomas de Maizière in Dresden eine Reform des Spitzensports angekündigt hatte. Die soll nun am 3. Dezember bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in Magdeburg verabschiedet werden. Das Ziel: mehr Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Die Methode: Das gleiche Geld auf weniger Sportarten und weniger Stützpunkte verteilen. Straffung und Zentralisierung sind die Schlagwörter.

Doch es hagelt Kritik an den neuen Regeln. Die einen bemängeln, es sei nur ein Reförmchen, andere fürchten, dass dann einige Sportarten komplett aus dem öffentlichen Fokus verschwinden, wieder andere nörgeln, dass wesentliche Punkte, wie die bessere Bezahlung von Trainern und Athleten, ausgespart wurden.

Die SZ beteiligt sich an der Diskussion diese Woche mit einer Serie, in der die unterschiedlichen Facetten des Spitzensports in Deutschland thematisiert werden. Wie notwendig eine Reform ist, zeigt zum Auftakt eine Analyse der Ausgangslage:

Seit den ersten wiedervereinigten Sommerspielen 1992 halbierte sich die Medaillenausbeute, sie pendelt sich seit 2008 bei rund 40 Podiumsplätzen ein. Länder wie Großbritannien mit weniger Einwohnern und einer weniger florierenden Wirtschaft zogen im Medaillenspiegel bereits vorbei, andere wie Japan sind auf dem Sprung. In Rio de Janeiro sank zuletzt die Anzahl der Finaleinzüge bedenklich. Doch was ist die Ursache für diesen Abwärtstrend? Und wie kann man ihn stoppen?

Henning Lambertz, Bundestrainer der wiederholt erfolglosen deutschen Schwimmer, ist aufgefallen, dass britische Top-Athleten in seiner Sportart „das Fünf- bis Sechsfache“ von dem erhalten, „was uns aktuell zur Verfügung steht“. Es mangelt also am Geld. Mehr wird es jedoch kaum geben. Auch wenn de Maizière verspricht, für eine Erhöhung zu kämpfen, ist eine Aufstockung eher unwahrscheinlich. Also muss es anders, effektiver verteilt werden.

Dies ist ein empfindlicher Punkt. In extrem vielen Sportarten hat Deutschland eine lange wie medaillenreiche Tradition. Von den Springreitern und Modernen Fünfkämpfern im Sommer bis zu den alpinen Rennläufern und Bobfahrern im Winter – nahezu überall gab oder gibt es schwarz-rot-goldene Helden.

Das ist einerseits erfreulich, führt andererseits aber dazu, dass die Fördergelder breit gestreut werden. Jeder bekommt etwas ab vom Kuchen, niemand soll hinten runterfallen. Sachsen etwa verteilt seine Fördermittel für die Talententwicklung im Leistungssport auf erstaunliche 55 Sportarten. Speedskating, Lebensrettung und Fallschirmsport erhalten zwar deutlich weniger, weil sie weder olympisch sind noch von vielen Menschen betrieben werden, leer gehen aber auch sie nicht aus. Es herrscht das Prinzip Gießkanne. Dies ist gerecht – und mit Blick auf die Medaillenspiegel ineffektiv.

Wer bisher etwas ändern wollte an diesem System, erntete erbitterten Widerstand von den Betroffenen. Etwa vom Curling-Verband, dem die Fördergelder gestrichen werden sollten. Der Aufschrei der bundesweit 1 000 Mitglieder war so gewaltig, dass alles beim Alten blieb. Bis jetzt. Das Reformwerk sieht vor, dass die Disziplinen künftig in drei Gruppen eingeteilt werden – je nachdem, wie groß die Medaillenperspektiven bei internationalen Großereignissen sind. Stehen die günstig, gibt es mehr als bisher, für die dritte Gruppe bleibt kaum noch etwas übrig. Das dürfte diesmal auch die Curling-Spieler treffen. Doch das ist nur ein Punkt.

Eine weitere Schwachstelle ist die undurchsichtige Struktur. Die oben abgebildete Grafik zeigt, wer alles mitmachen darf im Spitzensport, vollständig ist sie noch lange nicht. Eine tragende Rolle spielt das Verteidigungsministerium, zuständig für die Bundeswehr und 744 Spitzenathleten, die dort in den Sportfördergruppen dienen. Wobei sich das auf wenige Wochen im Jahr beschränkt, ansonsten sind sie fürs Training freigestellt. Natürlich sind diese Auserwählten im Grunde Staatsprofis, befristete Sportbeamte. Aber die darf und soll es offiziell nicht geben, also geht man den Umweg über die Bundeswehr – oder alternativ die Polizei und den Zoll. So schafft man sich einen zusätzlichen Apparat. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?

Ein Sportministerium, in dem alles koordiniert wird, gibt es nicht. Das fördert in einem föderalen Land wie der Bundesrepublik den Wildwuchs. Ein Beispiel: Gab es 2005 noch 138 Bundesstützpunkte, sind es jetzt mehr als 200. Das Problem dabei: Das Budget wurde nie erhöht. „Wir haben daher seit ein paar Jahren die Situation, dass das gleiche Geld auf immer mehr Stützpunkte verteilt werden muss“, erklärt Andreas Schumann, Referatsleiter im sächsischen Innenministerium.

Das kann genauso wenig funktionieren wie das Finanzierungsmodell bei den Olympiastützpunkten. In das teilen sich der Bund und die Länder. Doch wer welchen Anteil zahlt – dies ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Jeder gibt, was er denkt. Wer Spitzensport so angeht, darf sich über ausbleibende Erfolge nicht wundern. Die Reform ist überfällig.

