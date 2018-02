Hausexplosion in Neukirch Bei dem Unglück wurde ein Mann schwer verletzt. Auch das Wohnhaus ist stark beschädigt. Dutzende Feuerwehrleute sind vor Ort.

Bei der Explosion in Neukirch stürzte eine Hauswand ein. © Rocci Klein

Neukirch. In einem Wohnhaus in Neukirch/Lausitz ist es am Donnerstagnachmittag zu einer Explosion gekommen. Die Ursache dafür ist bisher ungeklärt, wie die Polizei mitteilt.

Die freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden eilten mit 72 Einsatzkräften zum Geschehen. Ein Brand hatten sie nicht zu löschen. Allerdings war das Haus stark beschädigt und der alleinige Bewohner befand sich noch im Haus. Die Kameraden retteten ihn schwer verletzt aus dem Keller. Die Druckwelle hatte eine Außenwand komplett weggerissen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Fachkrankenhaus.

Polizeibeamte sperrten den Bereich ab. Die B 98 blieb passierbar. Mitarbeiter eines Strom- und Gasversorgers prüften die anliegenden Medien. Gefahr für die Anwohner bestand nicht. Ob das Haus eingerissen werden muss, wird ein Statiker prüfen. Ein Sachverständiger wird sich mit den Untersuchungen zur Ursache befassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

