Hauseigentümer müssen schippen Auch wer keinen Fußweg vor der Tür hat, kann sich nicht ausruhen. Vorsicht gilt bei der Wahl des Werkzeugs.

Wer den Gehweg vor der eigenen Tür nicht räumt, muss mit bis zu 500 Euro Strafe rechnen. © Symbolbild/dpa

Winter verpflichtet. „Leider ist nicht jeder seinen Winterdienstpflichten nachgekommen“, schreibt ein Coswiger der SZ. Das könne auch daran liegen, dass nicht jeder die Regeln kenne. Denn auch wer keinen Fußweg vorm Haus hat, muss in Coswig zur Schneeschippe greifen. Bei Straßen mit einseitigem Fußweg wechseln sich die Anwohner ab, diesen von Eis und Schnee zu beräumen. 2017, ein ungerades Jahr, sind die gegenüberliegenden Grundstücksbesitzer dran. Das regelt die Satzung der Stadt Coswig. „Die besteht schon seit Jahren, das Problem jedoch leider auch mit jedem Wechsel auf ein ungerades Jahr“, so der Anwohner der Kötitzer Straße. Betroffen sind zum Beispiel auch die Grenzstraße, die Robert-Blum-Straße oder im Gewerbegebiet die Straße An der Walze.

Dass es bei einseitigem Fußweg regelmäßig Probleme gibt, bestätigt auch Ordnungsamtschef Olaf Lier. „Die Regelung ist nicht jedem geläufig.“ Sobald es irgendwo klemmt, informiere man die Anwohner. Wenn es dann immer noch nicht klappt, sind bis zu 500 Euro Geldbuße möglich. „Auch das müssen wir manchmal machen“, so Lier. Nicht nur im Winter. Die Satzung regelt auch, dass Fußweg und Straße den Rest des Jahres durch Anwohner sauber zu halten sind.

An den Winterdienst müssen sich in diesem Jahr zum Beispiel die Bewohner rund um die neue Seniorenresidenz im Spitzgrund gewöhnen. Mit der Wohnanlage ist auch ein einseitiger Fußweg entstanden. Laut Lier wurden in der Nachbarschaft Zettel verteilt, dass dieses Jahr zur Schippe gegriffen werden muss.

Ob das überall klappt, kontrolliert das Ordnungsamt regelmäßig. Dabei wird den Grundstückseigentümern eine Karenzzeit von einem Tag gewährt. „Wer auf Arbeit ist, wenn es anfängt zu schneien, kann nicht plötzlich losrennen und räumen“, so Lier. Dafür habe die Verwaltung Verständnis. Am nächsten Tag muss der Schnee dann aber weggeräumt sein. Theoretisch muss sich der Verantwortliche um jemanden kümmern, der die Wege vor seinem Haus räumt, sofern er das nicht selbst machen kann. Zur Not muss ein Hausmeister beauftragt werden. Denn wenn jemand ausrutscht und sich verletzt, kann es teuer werden. Der Passant hat dann unter Umständen Anspruch auf Schadensersatz und Schmerzensgeld.

Laut Satzung sind die Gehwege mindestens auf 1,50 Meter Breite zu räumen. Salz darf wegen der Gefahren für die Umwelt, auch vorbeugend, nicht verwendet werden. „Nur in Ausnahmefällen, wenn es Blitzeis gibt oder eine Treppe geräumt werden muss“, erklärt Olaf Lier. Ansonsten sind Sand oder Splitt zu verwenden. Werktags müssen die Wege ab 7 Uhr von Schnee und Eis befreit sein, sonn- und feiertags ab 9 Uhr. Die Räumpflicht endet um 20 Uhr.

Angesichts der „Schneemassen“ werden manche sehr erfinderisch, wie Olaf Lier berichtet. „Beliebt ist zum Beispiel ein Schiebeschild ans Quad oder Auto zu schrauben.“ Auf dem eigenen Grundstück sei das in Ordnung, für die Straße wäre eine Zulassung nötig. Und wer sich eine Schneefräse leistet, muss darauf achten, wo der Schnee landet. Der geräumte Schnee und das auftauende Eis sind auf dem restlichen Teil des Gehweges, soweit der Platz dafür nicht ausreicht, am Rande der Fahrbahn oder im eigenen Grundstück zu lagern. „Sie dürfen nicht einfach auf die Fahrbahn geschoben werden“, sagt Olaf Lier.

