Hauseigentümer bekommen nach Sturm Post Einige Dächer und Fassaden sind ungenügend gesichert. Darauf weist die Kommune hin. Sie fordert zum Handeln auf.

Trotz Rückbaus hat der Sturm an diesem Haus weitere Teile der Fassade gelockert. © André Braun

Das stürmische Wetter hat für einige Hauseigentümer in Leisnig Konsequenzen. Sie müssen sich an die Sicherung von Dächern und Fassaden machen. In einigen Fällen weist die Kommune darauf in einem gesonderten Schreiben hin.

„Die Briefe sind raus“, sagte Uwe Dietrich vom Ordnungsamt. Wie Bürgermeister Tobias Goth (CDU) erklärte, sind die Adressaten im Moment jene Hausbesitzer, bei denen Schäden festgestellt werden konnten. So rückten die Feuerwehrleute zum Beispiel an die Chemnitzer Straße aus. An der ehemaligen Bibliothek hatten sich weitere Teile in der Fassade gelockert. Einen Teil der maroden Balkonanlagen hatte der Eigentümer erst vor ein paar Wochen entfernen lassen. Das hat offenbar nicht gereicht.

Ebenfalls im Einsatz waren die Feuerwehrleute in dieser Straße am Eckhaus zur Rosa-Luxemburg-Straße. Dort ist der Gehweg schon länger abgesperrt, weil Dachziegel abstürzten. Inzwischen hat Dachdecker Frank Lohse von der Eigentümerin den Auftrag für das Beseitigen der „alten“ Sturmschäden erhalten. Weil er dafür aber besondere Technik braucht, kann er damit nicht sofort loslegen.

Der Besitzer mehrerer Häuser in der Obermarktgasse stand ebenfalls auf der Liste derjenigen, die die Kommune zur Sicherung aufgefordert hat. Der Mann war in dieser Woche selbst in Leisnig, hat vorm sogenannten Kottehaus – der ehemaligen Wirkungsstätte von Puppenspieler Heinz Kotte – die Reste kaputter Dachziegel auf der Straße liegen sehen. Vor längerer Zeit hat er schon Netze am Dach anbringen lassen, die lose Dachsteine auffangen. Eines der Netze jedoch hat der Wind heruntergerissen. „Ich werde das in Ordnung bringen lassen“, sagte er dem Döbelner Anzeiger.

Für die Absperrungen vor Häusern, die bröckeln, will die Kommune in Zukunft die Kosten für Auf- und Abbau sowie die Vorrichtungen selbst von den jeweiligen Eigentümern der Immobilien zurückhaben. Wie Bauamtsleiter Thomas Schröder sagte, sind die Rechnungen für die beiden Gebäude an der Chemnitzer Straße inzwischen gestellt. (DA/sig)

zur Startseite