Hausdurchsuchung in Schönfeld Wenn etliche Polizisten ein Haus umstellen, vermuten Zeugen der Szene schon mal das Schlimmste.

Wie ein Lauffeuer ging die Nachricht in Schönfeld herum. Polizisten haben ein Haus gestürmt, hieß es. Drogen, Waffen – alles Mögliche konnte da im Spiel sein. Denn warum sonst sollten so viele Beamte in dem kleinen Ort anrücken? Die Antwort auf die Frage, was hinter dem Großaufgebot steckte, ist überraschend. Die sächsischen Polizisten suchten per Gerichtsbeschluss offenbar nach einem Führerschein.

Sie kamen damit dem Beschluss zur Sicherstellung des Dokumentes von einem anderen Bundesland nach. Hintergrund ist ganz einfach, dass der Betreffende den Führerschein nicht abgegeben hat, obwohl er das sollte. Wie die Sache nun ausgeht, ist nicht bekannt. Dem Vernehmen nach wurde der Führerschein nicht gefunden.

