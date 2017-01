Hallenfußball Hausdorfer bei heimischem Turnier auf Platz drei Die Colditzer verschenken in schwachem Halbfinale den Einzug ins Endspiel. Der Döbelner SC wird Vorletzter.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Beim Hallenfußball in der Hausdorf Sporthalle „Arche“ schaffte der HFC Colditz mit einem dritten Platz einen gelungenen Abschluss seiner Hallensaison, während der Wanderpokal des Colditzer Oberbürgermeisters im Duell des Titelverteidigers Bad Lausick gegen den Landesligisten SG Glücksbrunn Schweina nach einem selten hochklassigen, aber stets umkämpften Finale nach Thüringen ging. Der Döbelner SC kam in seinem letzten Hallenturnier über einen siebten Platz nicht hinaus.

Hatte der HFC Colditz in seinen bisherigen Turnier-Auftritten stets gegen sächsische Landesligisten den Kürzeren gezogen, so kamen die diesmal von Robert Campbell gecoachten Landesklasse-Kicker beim Heimturnier mit weißer Weste durch ihre Vorrundengruppe A, siegten gegen Döbeln 4:0, setzten sich gegen den thüringischen Landesligisten SV Ehrenhain knapp mit 1:0 durch und hatten auch gegen den FC Thüringen Weida, derzeit Erster der Landesklasse Thüringen Staffel 1, nach 0:2 Rückstand am Ende mit 5:2 das bessere Ende für sich. Da die Gäste aus Ehrenhain sich ansonsten keine Blöße mehr gaben, zogen beide Teams ins Halbfinale ein.

Die Gruppe B wurde vom thüringischen Landesligisten SG Glücksbrunn Schweina dominiert, der knapp mit 2:1 gegen ‚Heppe & Friends‘ und 1:0 gegen den FC Bad Lausick siegte, klarer mit 6:1 gegen Wurzen. Da sich in dieser Vorrundengruppe alle anderen Teams gegenseitig die Punkte abnahmen, hatten am Ende drei Mannschaften drei Punkte auf ihrem Konto und der glückliche Titelverteidiger Bad Lausick zog mit nur einem gewonnenen Spiel dank des besten Torverhältnisses in die Vorschlussrunde ein.

Nach souveräner Vorrunde zeigte Gastgeber HFC Colditz im Halbfinale gegen Ligakonkurrent Bad Lausick eine schwache Leistung und unterlag 0:1, während sich im zweiten Halbfinalduell zwischen den thüringischen Landesligisten nach dramatischen Schlusssekunden mit einem zurück genommenen Ausgleichstor die SG Glücksburg Schweina mit 2:1 gegen den SV 1879 Ehrenhain durchsetzte.

Nachdem sich der Döbelner SC mit einem klaren 4:1 gegen Wurzen Platz sieben gesichert hatte, entzauberte das Traditions-Team „Heppe and Friends“ im Spiel um Platz fünf den FC Thüringen Weida mit 3:1

Den Gastgebern blieb diesmal nur das sogenannte Kleine Finale. In dem drehten sie aber nochmals richtig auf. Sie ließen den Ball gut laufen und nutzten ihre Einschussmöglichkeiten. Beinahe hätte es Martin Schwibs sogar noch geschafft, sich trotz eines Spieles weniger die Torjäger-Kanone zu holen, die musste er jedoch knapp geschlagen mit 6:7 Toren dem Ehrenhainer Christopher Lehmann überlassen. Am Ende stand ein deutliches 5:2 und die Gewissheit, mit Frank Richter den Besten Spieler des Turniers gestellt zu haben.

In einem kampfbetonten Finale gewann schließlich die SG Glücksbrunn Schweina mit 2:0 gegen den Titelverteidiger Bad Lausick und entführte den Wanderpokal nach Thüringen. (DA/jri)

