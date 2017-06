Hausdorf verlängert bei Budissa Der Mittelfeldspieler hat bisher 40 Partien für die Bautzener absolviert und erhält einen neuen Jahresvertrag.

Auch nächste Saison spielt Franz Hausdorf im Budissa-Trikot. © Torsten Zettl

Fußball. Budissa-Präsident Ingo Frings ist zufrieden: „Mit seinem Bekenntnis zu den Farben bei Budissa Bautzen sorgt Franz Hausdorf dafür, dass Coach Torsten Gütschow die Optionen im Mittelfeld nicht ausgehen. Somit verzeichnet Budissa Bautzen eine weitere Vertragsverlängerung eines erfahrenen Spielers“, informierte der FSV-Vereinschef in einer Presseerklärung.

Franz Hausdorf ist bisher drei Spielzeiten in Bautzen und wird nun die vierte Saison mit einem neuen Team auf der Müllerwiese angehen. Dabei kam er bisher auf 40 Pflichtspieleinsätze in der Regionalliga für die Bautzener. Er spielt bevorzugt auf der Position im zentralen Mittelfeld, hat aber auch schon als Innenverteidiger gute Partien abgeliefert. Frings: „Die FSV Budissa Bautzen freut sich sehr über die Vertragsverlängerung mit Franz Hausdorf und wünscht auch ihm alle Gute, viel Erfolg und möglichst keine Verletzung in der kommenden Saison.“ (pr)

