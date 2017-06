Hausbesitzer müssen nicht draufzahlen

Für das neue Baugebiet an der Boderitzer Straße in Bannewitz musste der Gemeinderat auf seiner Sitzung am Dienstagabend nochmals Abstimmungen treffen, die für einige neue Eigenheimbesitzer wichtig sind. Dabei gab es Unstimmigkeiten in Bezug auf die Höhenverhältnisse der Neubauten, wie die Rathausspitze mitteilt. Einige Wohnhäuser hätten auf Grundlage der alten Satzung unter dem Straßenniveau bauen müssen, um die zulässige Höhe nicht zu überschreiten. Damit jedoch alle neuen Häuslebauer die gleiche Ausgangsposition haben und nicht unnötige Kosten entstehen, musste der Bebauungsplan nun rückwirkend so geändert werden, dass alle künftigen Bannewitzer ab der Erdgeschoss-Ebene bauen können. (SZ/ves)

