Hausbesitzer in der Nikolaivorstadt zahlen ab Februar Ausgleichsbeiträge Das Sanierungsgebiet in Görlitz läuft Ende 2019 aus. Anlieger müssen für die Bodenwerterhöhung löhnen. Wer das schnell tut, spart etwas.

Blick auf die Görlitzer Nikolaivorstadt © nikolaischmidt.de

Die Eigentümer in Innenstadt Nord und Altstadt haben die Briefe längst erhalten, nun trifft es auch alle, die in der Nikolaivorstadt ein Grundstück haben: Sie werden zur Zahlung von Ausgleichsbeiträgen aufgefordert. Darüber informierte der Grundstückswertermittler Herbert Sattler jetzt die Stadträte im Technischen Ausschuss. Die SZ fasst die Fakten zusammen.

Wofür werden Ausgleichsbeiträge überhaupt fällig?

Hausbesitzer werden für die Kosten öffentlicher Investitionen in Sanierungsgebieten zur Kasse gebeten. Die Logik hinter dieser Forderung: Wenn ein Stadtteil mit öffentlichen Geldern aufgewertet wird, steigt der Wert der Grundstücke. Für diese Wertsteigerung müssen die Eigentümer von Häusern und Grundstücken einen Ausgleich leisten. Dabei ist völlig egal, ob sie selbst ihre Häuser saniert haben oder nicht. Vielmehr geht es um Arbeiten an Straßen, Plätzen, Spielplätzen und dergleichen.

Wer ist in der Nikolaivorstadt betroffen?

Prinzipiell jeder Grundstücksbesitzer, egal ob sein Land bebaut ist oder nicht. „Auch Kirchen, Institutionen und Ämter, die nicht im Eigentum der Stadt sind, müssen zahlen“, so Sattler. In der Nikolaivorstadt sind 153 000 von 186 000 Quadratmetern ausgleichspflichtig, der Rest sind städtische Grundstücke oder Straßen, Plätze und Bürgersteige. „Es gibt 285 Grundstücke, für die 393 Gutachten nötig waren“, so Sattler.

Wie viel muss jeder Einzelne Eigentümer bezahlen?

Das sieht bei jedem Grundstück anders aus – je nachdem, wie stark sich der Bodenwert zwischen dem Beginn des Sanierungsgebietes am 26. März 1992 und dem Auslaufen des Gebietes am 31. Dezember 2019 erhöht hat. „Dabei sind Lage, Grundstücksgröße und Zuschnitt zu beachten“, sagt Sattler. So habe sich der Bodenwert in der Rothenburger Straße um sieben Euro je Quadratmeter erhöht, am Stein- und Obersteinweg um sechs Euro, bei gewerblichen Bauflächen nur um vier Euro, bei Hausgärten gar nur um einen Euro. Die durchschnittliche Bodenwerterhöhung liegt in der Nikolaivorstadt bei 5,17 Euro je Quadratmeter. Insgesamt sollen 622 000 Euro Ausgleichsbeiträge erhoben werden.

Wie erfahren Eigentümer, was genau auf sie zukommt?

Die Stadt verschickt demnächst Briefe, in denen eine Summe genannt und die genaue Berechnung erklärt wird. „Die Bürger erhalten auch das Angebot für ein persönliches Gespräch“, sagt Sattler. Damit können sie den Beitrag eventuell sogar noch einmal beeinflussen, weil sich beide Seiten die Berechnung noch einmal anschauen. Vermeiden können sie die Zahlung aber nicht.

Wie schnell muss das Geld überwiesen werden?

Am besten zwischen 1. Februar und 30. April 2018. Eine so schnelle Zahlung hat für beide Seiten Vorteile: Der Eigentümer erhält einerseits einen Rabatt von 8,9 Prozent, andererseits werden bei vorfristiger Zahlung spätere Nacherhebungen komplett ausgeschlossen. Die drohen sonst bei weiteren Bodenwertsteigerungen. Der Vorteil für die Stadt: Sie kann das schnell eingenommene Geld gleich wieder im Sanierungsgebiet investieren. Geld, das erst später fließt, muss sie dagegen teilweise an den Fördermittelgeber zurückzahlen. Ab 1. Mai schrumpft der Rabatt für den Eigentümer von Tag zu Tag – bis 31. Dezember 2019. Ab diesem Tag gibt es dann gar keinen Diskussionsspielraum mehr, stattdessen muss der volle Betrag gezahlt werden.

Welche Erfahrungen hat die Stadt in anderen Vierteln gemacht?

Ganz gute. In Altstadt und Innenstadt Nord haben sich über 50 Prozent der betroffenen Eigentümer für den Abschluss einer Vereinbarung entschieden, mit der sie sich zu einer vorfristigen Zahlung des Beitrages verpflichten und einen Rabatt in Anspruch nehmen. Baubürgermeister Michael Wieler bezeichnet das Vorgehen als transparent und nachvollziehbar: „Bisher läuft es gut, weil wir es gut erklären können.“

