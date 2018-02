Hausaufgaben für den Sommer-Boulevard

Der „Boulevard Kirchstraße“ soll sich von der Fleischerei „Sinapius“ (links) bis hin zur Senftenberger Straße (rechts) erstrecken. Allerdings sind ausdrücklich auch alle Eigentümer, Händler und Anwohner des weiteren Umfeldes eingeladen, sich im Juni mit Aktionen oder Projekten zu beteiligen.Grafik: Citymanagement / Dorit Baumeister © Lienig & Baumeister - Dorit Baum

Frank Seifert, Vorsitzender des Gewerberings Stadtzukunft Hoyerswerda e.V., ist guter Dinge. „Ich habe den Eindruck, dass alle mitmachen wollen“, fasste er am Dienstagabend im Bürgerzentrum die Informationsveranstaltung zum Sommerprojekt „Boulevard Kirchstraße“ zusammen.

Zumindest Interesse ist da. Im Café Auszeit blieb faktisch kein Stuhl frei, als das vom Gewerbering getragene Altstadtmanagement seine Ideen für die vier Wochen zwischen der großen Altstadtfete anlässlich des 750. Stadt-Jubiläums und dem inzwischen traditionellen Straßentheaterfest vorstellte. Vorgesehen ist, dass Autos, Fußgänger und Radfahrer sich den Straßenraum vom 4. Juni bis zum 1. Juli teilen.

Autos werden sowohl zum Fahren als auch zum Parken weniger Platz haben und Schrittgeschwindigkeit fahren müssen. Dafür soll die Kirchstraße Raum geben für Freiluft-Gastromonie, für die Außenpräsentation von Waren der anliegenden Geschäfte oder auch für Straßenkünstler.

Munteres Leben zu Geschäftszeiten

Das Ganze, sagt die neue Citymanagerin Dorit Baumeister, solle ein Test werden, um dazu Erfahrungen zu sammeln, wie man einem Umstand begegnet, den nicht nur sie als Problem sieht: „Die Gebäude und die Straßen der Altstadt sind erfolgreich saniert, aber es fehlt etwas – nämlich die Menschen.“ Die Bürgersteige blieben zu oft leer. Die Frage, die das Projekt beantworten soll, heißt: Kann man das durch besondere Anstrengungen ändern? Es ist also ein neuerlicher Anlauf im mittlerweile jahrzehntealten Kampf darum, mehr Menschen in die Altstadt zu locken. „Wir planen keine Partymeile, sondern wir wollen versuchen, munteres Leben zu organisieren“, erklärt Dorit Baumeister. Also werden zum Beispiel sowohl der gerade einer Renovierung unterworfene Imbiss im Fließhof wie auch die Fleischerei Sinapius Stühle und Tische aufstellen und der Salon Haarschneider plant eine Sommerbar mit Liegestühlen. Vorgesehen sind auch ein Zeltpavillon an der Kirche, der von wechselnden Händlern belegt werden soll, und ein weiterer Pavillon vor dem Haus am Fließ für die Präsentation von Vereinen und Organisationen. Das passt, denn schließlich ist zum Altstadtfest auch ein Vereinsumzug am 3. Juni vorgesehen, der unter anderem durch die Kirchstraße führen soll. Laut Michael Götz vom verantwortlichen SEP-Team haben wohl schon 30 Vereine ihr Mitwirken angekündigt.

Das Altstadtmanagement hat ein ganzes Bündel an Ideen für sein Sommerprojekt entwickelt – von neuen Pflanzschalen mit peppigen Zitaten oder Sprüchen über Straßenmusik von Schülern des Lessing-Gymnasiums sowie der Kunst- und Musikschule Bischof bis hin zu einem Wettbewerb um kreative Schaufenstergestaltung.

Fließhof-Atrium verfügbar

Allerdings haben Dorit Baumeister und Frank Seifert den Gästen der Infoveranstaltung im Café Auszeit auch eine Art fakultative Hausaufgabe mitgegeben: Hauseigentümer, Geschäftsinhaber, Anwohner und sonstige Interessenten sind aufgerufen, zusätzliche Einfälle beizusteuern und mitzutun – gern über die Kirchstraße hinaus im gesamten Bereich der inneren Altstadt. Ein „Mitmachding“ nennt Dorit Baumeister das Sommerprojekt. Wer zum Beispiel hat eine Idee für den beschaulichen Innenbereich des Fließhofes? Die LebensRäume-Genossenschaft stellt ihn gern zur Verfügung.

Kontakt: citymanagement@stadtzukunft.com

