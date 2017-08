Hausärztin hört auf Dr. Irmhild Schwenke hatte am Freitag ihren letzten Arbeitstag. Mit 71 Jahren geht sie jetzt in den Ruhestand.

In der Praxis am Markt übernimmt Dr. Rita Gruschwitz die Nachfolge von Dr. Irmhild Schwenke. © Claudia Hübschmann

Sie war eine Institution in der Stadt. 42 Jahre lang arbeitete Dr. Irmhild Schwenke als Ärztin, 14 Jahre in der Poliklinik, dann in ihrer Praxis an der Raubaer Straße und zuletzt in einer Praxis am Markt. Jetzt geht sie in den Ruhestand. Mit 71 Jahren. Am Freitag hatte sie ihren letzten Arbeitstag. Ärztin zu sein, war für sie nicht nur ein Beruf, sondern Berufung, 60-Stunden-Wochen keine Seltenheit. Von 1976 bis 1990 war sie die Direktorin der Poliklinik Lommatzsch. Seitdem war sie in der Stadt als selbstständige Hausärztin tätig. Nach Erreichen des Rentenalters war sie die letzten sieben Jahre angestellt. „Ich habe immer gesagt, solange ich es gesundheitlich kann und keine Nachfolgerin oder keinen Nachfolger für meine Praxis gefunden habe, mache ich weiter“, sagt sie.

Die Nachfolgerin steht fest. Es ist Dr. Rita Gruschwitz, in deren Praxis am Markt sie schon seit einiger Zeit arbeitet. Rita Gruschwitz macht derzeit noch ihre Facharztausbildung.

