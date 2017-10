Haus- und Autotüren offen Drei Wochen haben Meißner Gymnasiasten bei den Mormonen verbracht und staunten nicht schlecht.

We are the kids in America: Als Kim Wilde diesen Titel 1981 sang, lag die Stadt Provo für Meißner Schüler in unerreichbarer Ferne. Das hat sich geändert. Bereits zum 9. Mal weilten 26 Franziskaner zum Schüleraustausch in der Mormonenstadt. © Johann Schmidt

Ein bisschen verloren nehmen sie sich aus, die 26 Schüler in der Aula des Meißner Gymnasiums Franziskaneum. Wie müssen sie sich dann erst an der Timpview High School in Meißens Partnerstadt Provo gefühlt haben? 2 000 Schüler lernen dort auf einem Campus in der Größe einer deutschen Fachhochschule.

Drei Wochen hatten die Meißner jetzt Zeit, sich beim insgesamt 9. Schüleraustausch auf dem riesigen Gelände zurecht zu finden und das amerikanische Schulsystem kennenzulernen, die Lebensweise in Gastfamilien gleich mit dazu. Jetzt sitzen die Elft- und Zwölfklässler hier, hoch über Meißen, und es ist ihnen anzumerken, wie sie der Besuch im Bundesstaat Utah bewegt, als Persönlichkeiten vorangebracht hat. Die Möglichkeit zum Vergleichen bringt es oft mit sich, den eigenen Standpunkt näher und manchmal ganz neu bestimmen zu müssen.

Wie ist es zum Beispiel zu bewerten, dass Disziplin und Aufmerksamkeit im Unterricht deutlich schlechter ausfallen als bei hiesigen Gymnasiasten? Den Lehrer vorn kümmert es nicht. Er spult sein Programm ab, bietet seinen Unterricht an. Wer ihn annimmt, der ist willkommen. Wer ihn ignoriert, wird in Ruhe gelassen. So weit geht die Freiheit des Einzelnen.

Steht das im Widerspruch zur oft beschriebenen Höflichkeit, dem Interesse gerade an fremden Besuchern? Oft seien sie ganz spontan auf der Straße von Einheimischen angesprochen und nach dem Woher und Wohin befragt worden, berichten die Jugendlichen aus Sachsen. Auf Fragen und Bitten wurde stets umgehend und ausgesprochen freundlich reagiert. Das falle auf im Unterschied zum nicht selten maulfaulen und eher muffligen Deutschen.

Der Besuch im Spätsommer bei den Mormonen bildet traditionell die Rückrunde im Austausch mit Provo. Im Juni dieses Jahren weilten die Amerikaner in Sachsen. Wenn möglich, blieben die dort geknüpften Band im fernen Utah erhalten. Die Besucher wurde zu Gastgebern.

Ein Aha-Effekt für die Meißner bei der Ankunft in vielen Familien: Einzelkinder sind in den Mormonen-Haushalt fast durchweg unbekannt. Die meisten der knapp 120 000 Einwohner von Provo gehören der christlichen Kirche an, deren Wurzeln bis nach Sachsen reichen. Der Meißner Pädagoge Karl G. Mäser gründete in ihrem Auftrag 1875 die mit der Timpview High School durch eine enge Partnerschaft verbundene Brigham Young University.

Seit 2 000 nahm die Bürgerschaft der drittgrößten Stadt im Bundesstaat Utah vor allem dank des eigenen Kinderreichtums um rund 15 000 Menschen zu. Dabei gilt die Gegend als eine der lebenswertesten in den gesamten Vereinigten Staaten. Sauber und sicher – das sind zwei der Merkmale, welche den Franziskanern ins Auge fielen. Die Haustüren werden nicht abgeschlossen, Autoschlüssel bleiben im Zündschloss stecken. Kaffee, Zigaretten und Alkohol sind verpönt. Dafür wird hart in elf Sportarten auf schuleigenen Trainingsplätzen und in Hallen trainiert. Timpview hält mehrere Meistertitel in Schulwettbewerben des Bundesstaates.

Nach dem Austausch ist vor dem Austausch. Tausende Bilder gilt es jetzt auf den Speicherkarten der Fotoapparate sowie Funktelefone zu sichten. Vorträge entstehen, die individuellen Erfahrungen sollen allen Schülern einen Ertrag bringen.

