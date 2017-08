Haus Schlockwerder hat abgerüstet Die Fassadensanierung des Gebäudes am Altmarkt in Löbau ist abgeschlossen. Jetzt geht‘s an den Innenausbau.

Haus Schlockwerder auf dem Altmarkt in Löbau. © Markus van Appeldorn

Das Haus Schlockwerder am Altmarkt präsentiert sich wieder in voller Pracht ohne Gerüst. Die Fassadensanierung ist abgeschlossen. Jetzt geht es an den Innenausbau. Bis Dezember 2017 soll auch die Sanierung der rückseitigen Hoffassade abgeschlossen sein. Nach dem Tag der Sachsen werde vor dem Erdgeschoss wieder ein Bauzaun aufgestellt, informiert Genossenschaftsvorstand Wolfgang Winkler. Die Wohnungsgenossenschaft Löbau hatte das über 300 Jahre alte Bürgerhaus im Februar 2016 von der Stadt erworben. Ab Sommer 2018 will die Genossenschaft die oberen Geschosse des Hauses als Firmenzentrale nutzen. „An dieser Adresse sind wir ein idealer Ansprechpartner für potenzielle Mieter“, sagt Winkler der SZ. Das Erdgeschoss am Altmarkt werde gewerblich vermietet. Damit verlässt die Genossenschaft nach über 25 Jahren ihre Büroräume in der Lortzingstraße 32 in Löbau Ost. In diese Räume wird dann eine Arztpraxis einziehen und die Siedlung um medizinische Nahversorgung bereichern. (SZ/mva)

zur Startseite