Haus neben dem Museum wird verkauft Die Stadt trennt sich von der Kesselstraße 34. In das Gebäude soll wieder Leben einziehen.

Die Stadt Bautzen will das Haus Kesselstraße 34 verkaufen. © Uwe Soeder

Noch stehen die Räume in der Kesselstraße 34 leer. Das soll sich bald ändern. Die Stadt hat das Gebäude neben dem Bautzener Museum zum Verkauf ausgeschrieben. Zwei Interessenten haben sich daraufhin gemeldet. Als Nutzung seien Wohnungen oder ein Beherbergungsbetrieb vorgesehen, wie Stadtsprecher André Wucht mitteilt. Der Finanzausschuss habe sich jetzt in nichtöffentlicher Sitzung mit dem Verkauf befasst. Das Ergebnis soll Anfang März öffentlich bekannt gemacht werden, so Wucht.

In der Kesselstraße 34 saß bis zum Jahr 2009 die Museumsverwaltung. Außerdem wurde das Haus bis 2013 als Depot mitgenutzt. Seit der Sanierung des Bautzener Museums sind die Büros der Verwaltung im Haupthaus untergebracht. Die Gegenstände aus dem Depot zogen später in die ehemalige Bürgerschule am Buttermarkt um. Dort wurden die Räume für das Museumsdepot extra baulich angepasst. Unter anderem hatte man die Decken für mehr Traglast verstärkt. (SZ/ma)

