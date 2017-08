Haus in Wahnsdorf wird zwangsversteigert Das Einfamilienhaus soll Ende des Monats unter den Hammer kommen.

Radebeul. Am Amtsgericht Dresden wird am 30. August Grundbesitz in Wahnsdorf öffentlich versteigert. Auf dem rund 1 600 Quadratmeter großen Grundstück mit der Adresse Rodung 27 stehen ein Einfamilienwohnhaus mit Einliegerwohnung und zwei Garagennebengebäude. Der Wert von Haus und Grundstück wurde von einem Sachverständigen auf 280 000 Euro festgesetzt.

Laut Gutachten wurde das Haus 1994 in Holzfertigteilbauweise errichtet, ist vollunterkellert und hat einen nicht ausgebauten Dachspitzboden. Das Grundstück ist dicht mit Bäumen bewachsen. Wie das Amtsgericht Dresden mitteilt, können beim Versteigerungstermin Sicherheitsleistungen der Bieter in Höhe von zehn Prozent des festgesetzten Wertes verlangt werden.

Die Versteigerung findet am 30. August, 10 Uhr im Sitzungssaal A1.49 des Dresdner Amtsgericht, Roßbachstraße 6, statt.

