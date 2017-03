Haus in Walddorf bereitet Sorgen Ein kleines Wohnhaus an der Schulstraße fällt fast ein. Einfach abreißen darf die Gemeinde aber nicht. Dabei hätte sie für den Platz schon eine Nutzung.

Ein ehemaliges Wohnhaus in Walddorf sorgt für Ärger. Der Gemeinde gehört das Grundstück, aber nicht das Haus. Deshalb darf sie es nicht einfach abreißen. © Romy Kühr

Walddorf. Das kleine Häuschen an der Schulstraße im Ortsteil Walddorf ist kein schöner Anblick mehr und fällt fast von selbst in sich zusammen. Ðer Gemeindeverwaltung in Kottmar ist es schon lange ein Dorn im Auge, immer wieder ist der Schandfleck in den vergangenen Monaten Thema im Gemeinderat gewesen. Der marode Bau grenzt direkt an andere Grundstücke und Wohnhäuser an, befindet sich unweit des Kindergartens in Walddorf.

Die Gemeinde Kottmar hätte gern, dass die Brache, die mal ein Wohnhaus war, verschwindet – und Platz macht für eine neue Nutzung. „Wir haben schon Anfragen für das Grundstück gehabt“, sagt Bürgermeister Michael Görke (parteilos). „Familien wollen hier ein Eigenheim bauen.“ Dennoch: Einfach den Abrissbagger bestellen und das Häuschen abreißen darf die Gemeinde nicht. Der Fall ist kompliziert.

Das Grundstück selbst gehört zwar der Gemeinde. „Das Haus darauf ist aber in Privatbesitz, es gehört einer Erbengemeinschaft“, erklärt Görke. Die kümmert sich nicht um das Objekt, lebt auch nicht in der Region. Die Familie, der das Haus einst gehörte, hat per Erbaupachtvertrag die Fläche zur Nutzung überlassen bekommen. Der Vertrag läuft üblicherweise 99 Jahre. „Wir dürfen das Haus nicht einfach selbst abreißen, obwohl uns ja das Grundstück gehört“, erläutert Görke den Sachverhalt.

Die Erben könnten dann Ersatz für das verlorene Haus fordern. Um eine Lösung zu finden, will sich die Gemeinde nach rechtlichen Möglichkeiten erkundigen, sagt der Bürgermeister.

