Haus in Görlitz bröckelt weiter In einem Haus in der Görlitzer Landeskronstraße sind weitere Gebäudeteile eingebrochen. Anwohner eines Nachbarhauses hatten die Feuerwehr alarmiert.

Am 24. Februar stürzten Teile der Fassade eines Hauses in der Görlitzer Landeskronstraße herab.

Die Straße ist seitdem an dieser Stelle gesperrt.

Görlitz. In dem vom Einsturz bedrohten leer stehenden Gebäude in der Landeskronstraße 34 in Görlitz sind am Mittwoch erneut Teile im Inneren des Gebäudes eingebrochen. Wie Thomas Seitz von der Berufsfeuerwehr am Mittwochabend mitteilte, kontrollierten Kameraden der Berufsfeuerwehr den Hauseingang Nummer 35 auf sichtbare Folgen eines möglichen Einsturzes, nach Anwohner aus diesem Haus die Feuerwehr alarmiert hatten. „ Es konnten keine Anzeichen für eine derartige Folge erkannt werden.“, so Thomas Seitz.

Die Anwohner waren demnach beunruhigt und fürchteten, dass das Nachbarhaus nun komplett einstürzen könnte. Der Einsatzleiter informierte diese Anwohner, „dass wie von einem Statiker am 24. Februar 2017 bestätigt, für die Hauseingänge Landeskronstraße 33 und 35 keine Einsturzgefahr besteht“, heißt es in der Mitteilung.

Bei dem Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Görlitz mit vier Einsatzfahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützt wurden sie von den Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte und Hagenwerder/Tauchitz mit drei Einsatzfahrzeugen 17 Kameraden. Der Einsatz begann um 17.10 Uhr und war um 18.16 Uhr beendet. (szo)

