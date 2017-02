Brand in Garage Königsbrück. In einer Garage in Königsbrück ist am Sonnabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein VW-Passat in Brand, der in der Garage stand. Auto und Gebäude wurden schwer beschädigt. Der Eigentümer der Garage hatte das Feuer am Sonnabend gegen 22 Uhr bemerkt. Er alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Da die Garage ordnungsgemäß verschlossen war, geht die Polizei derzeit von einem technischen Defekt am Pkw als Brandursache aus.

Reifendieb im Autohaus Bautzen. Polizisten haben in der Nacht zu Sonntag in Bautzen einen Einbrecher überrascht. Der Täter war gerade dabei, in ein Autohaus am Marktkauf einzudringen. Zwar rannte er weg, als ihn eine Streife des Polizeireviers Bautzen bemerkte. Den Abtransport der Beute konnten die Beamten jedoch verhindern. Bei der Kontrolle des Autohauses entdeckten sie mehrere Reifen, die sich der Täter bereits zurechtgelegt hatte. Zudem war die Scheibe eines Rolltors eingeschlagen worden, mehrere Kabel waren durchtrennt. Das Autohaus wurde mit Hilfe eines Diensthundes durchsucht. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Der Schaden durch den Einbruch wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Brennender Pkw Radeberg. Feuerwehreinsatz auf der Autobahn: Auf der A4 zwischen Dresden und Bautzen blieb am Sonnabendvormittag ein 22-Jähriger mit seinem VW-Golf liegen. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt. Aus bislang unbekannter Ursache brach dann im Motorraum Feuer aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Sie war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann im Einsatz.

Unfall mit zwei Verletzten Schmeckwitz. Bei einem Unfall in Schmeckwitz (Gemeinde Räckelwitz) sind am Freitag zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 60-Jährige mit ihrem Mercedes auf der Hauptstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Rosenthaler Straße übersah sie einen 30-jährigen Opelfahrer, der an dieser Stelle Vorfahrt hatte. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstanden 5.000 Euro Schaden. Gegen die Unfallverursacherin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Einbruch in Wohnung Hoyerswerda. Unbekannte haben am Freitagabend in Hoyerswerda eine Wohnungstür eingetreten. Die Tat ereignete sich gegen 21.30 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße. Nach einer ersten Übersicht wurde nichts gestohlen. Den Schaden an der Tür schätzt die Polizei auf 400 Euro.