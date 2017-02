Haus eingestürzt Sturmtief „Thomas“ bescherte den Feuerwehren eine lange Nacht. Entwurzelte Bäume waren nicht das einzige Problem.

Im Großenhainer Ortsteil Weßnitz zerstörte Tief „Thomas" ein leerstehendes Haus. Besitzer Mirko Tempel wird die Überreste nur noch abtragen können.

Vielerorts rückte die Feuerwehr wegen umgestürzter Bäume aus.

In der Riesaer Innenstadt flogen Müllsäcke durch die Gegend.

Entwurzelte Bäume, abgebrochene Äste: In der Nacht zu Freitag hat Sturmtief „Thomas“ auch die Feuerwehr in Riesa auf Trab gehalten. Insgesamt seien die Kameraden zu fünf Einsätzen ausgerückt, sagt Wehrleiter Egbert Rohloff. „Zu den Einsatzorten gehörten die Ortsverbindungen Böhlen Richtung B 6, Pochra Richtung Canitz sowie die Poppitzer Landstraße und der Mergendorfer Weg.“ Zu letzterem mussten die Kameraden gleich zweimal ausrücken. In allen Fällen hatte der Wind Bäume entwurzelt, die nun auf der Straße lagen oder umzustürzen drohten. Am Mergendorfer Weg sei die Hauptwache noch von der Stadtteilfeuerwehr Riesa-Stadt unterstützt worden, so Rohloff.

Auch andernorts mussten die Feuerwehren umgestürzte Bäume beseitigen. In Jacobsthal war beispielsweise am frühen Morgen ein auf dem Friedhof stehender Baum auf die Straße gestürzt. „Die Straße war etwa eine Stunde lang gesperrt“, sagt Zeithains Gemeindewehrleiter Matthias Heydel. Von diesem Fall abgesehen sei es im Einsatzgebiet der Zeithainer Feuerwehr allerdings ruhig geblieben. Heydel spricht von einer Sturmnacht, wie sie die Feuerwehren schon ein- bis zweimal im Jahr erleben.

Gegen die umgestürzten Bäume sind andere Sturmschäden zwar ärgerlich, aber relativ harmlos. In der Riesaer Hauptstraße riss der starke Wind ein großes Werbeplakat ab, das am ehemaligen Modehaus Henle angebracht worden war. Andernorts flogen Müllbeutel durch die Gegend, die die Anwohner bereits zur Abholung nach draußen gestellt hatten. Eine Riesaerin berichtete, die gelben Tüten seien hinter das Haus geweht und deshalb nicht mitgenommen worden. In der Nähe des Puschkinplatzes verteilte sich gleich der Inhalt auf Gehweg und Straße. Auch das ist nicht zum ersten Mal ein Problem, sobald es in Riesa einmal etwas stürmischer zugeht. Die Stadtverwaltung kann dagegen wenig tun, sagte Sprecherin Manuela Langer am Freitag. „Wir können nur an die Anwohner appellieren, den Müll möglichst erst am Morgen nach draußen zu bringen – insbesondere dann, wenn es eine Sturmwarnung gibt.“ Um die Reinigung auf der Straße werde sich die dafür zuständige AGV am Montag kümmern. „Jetzt ist es noch zu stürmisch dafür.“ Für die Gehwege seien hingegen die Anlieger zuständig.

Riesa und Umgebung kamen in der Sturmnacht noch vergleichsweise glimpflich davon. In Weßnitz, einem Ortsteil von Großenhain, brachte „Thomas“ gegen 5.30 Uhr in der Früh gleich ein ganzes Haus zu Fall. „Das hat so gerummst, dass wir im ersten Moment wie gelähmt waren“, erzählt ein Ehepaar aus dem Nachbarhaus. Das marode Wohngebäude stand schon längere Zeit leer, sagt Besitzer Mirko Tempel aus Wildenhain. 2010 war bereits ein Tornado unter den Dachstuhl gefahren und hatte einen Teil der Bedeckung abgehoben. Eigentlich wollte Tempel das Dach schon vergangenes Jahr reparieren. Aber das hätte mindestens 20 000 Euro gekostet. Nun hat der Sturm dem Haus den Rest gegeben: Der obere Teil des Mauerwerks ist abgebrochen, lag in den Morgenstunden auf Straße und Gehweg. Hausbesitzer Mirko Tempel bleibt nun nichts anderes übrig, als die Überreste des 1830 errichteten Bauernhauses abzutragen.

Nach der stürmischen Nacht soll es nun wieder etwas ruhiger werden, teilt der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mit. „Die Spitzen, die das Tief Thomas gebracht hat, sind vorbei“, erklärt ein Sprecher auf SZ-Anfrage. Stärkere Böen seien höchstens noch im Erzgebirge zu erwarten. „In den kommenden Nächten wird es keinesfalls so windig, wie von Donnerstag auf Freitag.“

