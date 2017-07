Haus des Anstoßes Zwei Grundstücke auf der Köhlerstraße sorgen für Diskussionen. Die Gemeinde sucht nach Lösungen.

Kein schöner Anblick. Auf der Köhlerstraße 3 in Weinböhla ist allerlei gelagert, was nicht in einen Vorgarten gehört. Bei der Köhlerstraße 13 soll sich bald was ändern. Das alte Haus und das abgebrannte Nebengebäude sollen verschwinden.

Die Köhlerstraße in Weinböhla ist oft Thema in den sozialen Medien. Vor allem mit aktuellen Blitzer-Meldungen. Jüngst aber auch mit ziemlich harscher Kritik an zwei Häusern. Unter dem Titel „Ist das Kunst oder kann das weg“ schaffte es die Köhlerstraße 3 – kurz nach der Einmündung der Sörnewitzer Straße – als Weinböhlaer Messischeune sogar ins Meißen-Fernsehen und sorgte für Diskussionen auf Facebook (FB).

Was eine FB-Nutzerin dazu veranlasste, mit Verweis auf das „schöne Kunstobjekt-Haus“ nach Tipps zum Häuserkauf zu fragen. Das genannte Gebäude war da sicher nicht gemeint. Doch den Nachbarn der Nummer 3 dürfte es nur recht sein, wenn sich endlich was ändern würde am Zustand des Grundstücks, das seit Jahren vor sich hingammelt. Wobei der zweistöckige Bau mit der zur Straßenseite recht ungewöhnlichen Dachform bei flüchtigem Hinschauen nicht mal den schlimmsten Eindruck macht. Trotz abgebröckelten Putzes und schiefer sowie fehlender Dachrinnen.

Viel mehr fällt auf, was alles rundherum um das Haus aufgeschichtet ist. Offensichtlich bleibt auf dem Grundstück so gut wie kein freies Plätzchen. Alles gefüllt mit Dingen, die von den meisten Betrachtern als Gerümpel angesehen werden dürften. Große und kleinere Steine verschiedenster Art. Plastikfässer, ein alter Waschkessel, Rahmen aus Metall, Torflügel. Eine Folie verdeckt weitere Einzelheiten. Davor am Zaun bis vor Kurzem drei Zirkusplakate, die den Blick auch noch direkt auf das Grundstück lenken.

Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU) beschäftigt das Thema seit seinem Amtsantritt im Jahr 2015. Da seien die Nachbarn der Köhlerstraße 3 auf ihn zugekommen, um über das Problem zu reden.

Seitdem hat die Gemeinde mehrfach mit dem außerhalb Weinböhlas wohnenden Eigentümer gesprochen, viermal seit vergangenem September, sagt der Bürgermeister. Für ihn ist es wichtig, dass der Gesprächsfaden nicht abreißt.

Die Gemeinde habe inzwischen schon einen kleinen Erfolg erreicht. Wer auf der Köhlerstraße direkt vor dem Haus steht, könne sehen, dass eine Ecke auf der rechten Seite nahezu beräumt ist. „Wir sind dran“, sagt der Rathauschef. Auch wenn die jetzige Lage nicht befriedigend ist.

Doch eine rechtliche Handhabe zu drastischeren Schritten hat die Kommune offensichtlich nicht. Wegen Artikels 14 des Grundgesetzes, der das Eigentum schützt. Oder es müsste eine konkrete Gefahr von dem Grundstück ausgehen. So weit soll es nicht kommen. Der Bürgermeister sagt, dass die Gemeinde sich wohl mit der unteren Abfallbehörde ins Benehmen setzen will. Man werde das Ganze nochmals rechtlich prüfen. Ja, es ist ein Ärgernis, sagt Siegfried Zenker. Deshalb wolle er alle Register ziehen, habe sich auch schon mit anderen Bürgermeisterkollegen beraten.

Nicht nur die Köhlerstraße 3 macht der Gemeinde Sorgen. Sie hat ein weiteres Objekt im Blick, die Köhlerstraße 13, an der Kreuzung zur Dresdner Straße, hinter dem Getränkemarkt. Da gibt es ebenfalls Kritik auf Facebook. Ob es denn niemanden störe, dass das verlassene Haus durch ortsbekannte Suffis in Beschlag genommen werde, heißt es. Und: Rund um die Uhr besoffener, lallender und grölender Lärm. Wann die Gemeinde dagegen was tun will, wird gefragt.

Die beschäftigt sich schon mit dem Haus. Auch da sei die Gemeinde im Gespräch, und zwar mit den neuen Eigentümern. Siegfried Zenker bezeichnet sie als vertrauenswürdige Ansprechpartner. Er ist sehr zuversichtlich, dass die Pläne umgesetzt werden. Die desolaten Gebäude sollen verschwinden, das Grundstück soll einer neuen Nutzung zugeführt werden.

Dabei handelt es sich um zwei Flurstücke. Das Grundstück mit der Brandruine sei zwar straßenseitig eingefriedet, jedoch nicht im Hinterland. Das Eckgrundstück davor sei nicht mehr eingefriedet, soll es dem Bürgermeister zufolge aber wieder werden. Spätestens dann dürfte sich auch das Problem mit den unberechtigten Nutzern klären.

Die Darstellung von Siegfried Zenker bestätigt wird durch die neue Eigentümerin auf Nachfrage der SZ bestätigt.

