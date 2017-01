Haus der Tausend Teiche offen Frisch geputzt startet das Infozentrum in Wartha in die Saison – und mit Wissenswertem über Hasel- und Fledermäuse.

Das Haus der tausend Teiche in Wartha bietet regelmäßig interessante Ausstellungen zur regionalen Bräuchen oder heimischer Natur. Ab sofort hat das Infozentrum wieder geöffnet. © Uwe Soeder

Die Winterpause ist vorbei: Ab sofort hat das Haus der Tausend Teiche in Wartha an der Olba wieder geöffnet. Somit kann die Ausstellung im Infozentrum des Biosphärenreservates Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft wieder von Dienstag bis Sonntag besichtigt werden. Während der Schließzeit im Januar wurden Wartungsarbeiten erledigt, unter anderem an dem großen Aquarium in der Ausstellung. Aber auch Großreinemachen im gesamten Haus stand auf dem Programm. Nun sind Besucher wieder willkommen, sagt Susanne Bärisch, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit im Biospährenreservat kümmert.

Zum Start in die Saison gibt es auch gleich einen Vortrag. Sein Titel passt zum Ende der Winterruhe, auch wenn es draußen noch etwas dauert: „Schlafen, bis der Frühling kommt“. Dabei geht es um Siebenschläfer, Haselmaus und Co. Am heutigen Mittwoch informiert Referent Sven Büchner aus Görlitz über Biologie und Lebensweise und eben auch den Winterschlaf der Nager. Die Haselmaus als kleinster Vertreter der Schlafmäuse wurde übrigens zum Tier des Jahres 2017 auserkoren.

Um Tiere, die hierzulande ebenfalls Winterschlaf halten, geht es in einer Sonderausstellung, die am Freitag eröffnet und dann bis Mitte April zu sehen sein wird. Unter dem Titel „Unsere heimischen Fledermäuse“ präsentiert sie die faszinierenden Flugkünstler in all ihren Facetten und gibt Anregungen zum aktiven Fledermausschutz. Fledermausexperte Arndt Hochrein hält zur Eröffnung einen Vortrag. (SZ)

Haus der Tausend Teiche, geöffnet Dienstag bis Sonntag 9 bis 17 Uhr;

Vortrag am 1. Februar, 19 Uhr, Eintritt: Erwachsene zwei Euro, ermäßigt und Schüler einen Euro; Sonderausstellungseröffnung am 3. Februar, 17 Uhr, Eintritt frei

