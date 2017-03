Haus der Tausend Teiche feiert Fünfjähriges Das ehemalige Stallgebäude lockte seit der Eröffnung mehr als 73 000 Besucher an.

Ansicht des Haus der Tausend Teiche in Wartha © Rolf Ullmann

Wartha. Vor fünf Jahren, am 21. März 2012, öffnete das Haus der Tausend Teiche in Wartha erstmalig seine Türen für Besucher. Daran erinnerte Susanne Bärisch vom Biosphärenreservat Oberlausitz jetzt in einer Pressemitteilung.

Das ehemalige Stallgebäude lockte seit der Eröffnung mehr als 73 000 Besucher an. Sie informierten sich über das Biosphärenreservat, besuchten die Dauerausstellung oder nahmen an einer der jährlich über 100 Veranstaltungen im Haus teil, sagt Frau Bärisch. Das Haus der Tausend Teiche ist zugleich Sitz der Verwaltung und das zentrale Informationszentrum für das Unecso-Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft.

Besucher erwartet eine multimediale Erlebnisausstellung zur jahrhundertealten Tradition der Teichwirtschaft sowie zur Flora und Fauna des Biosphärenreservats. Forscher und Entdecker können im Laborbereich der Ausstellung etwas genauer hinschauen. Was dem Auge sonst verborgen bleibt, wie zum Beispiel der Mageninhalt eines Fischotters, kann unter der Lupe genommen werden. Für kulinarisch interessierte Gäste, bietet die „Karpfenküche“ Wissenswertes rund um den Karpfen, Karpfenrezepte aus aller Welt sowie einen Koch, dem man bei der Karpfenzubereitung auf die Finger schauen kann. Am Ende des Ausstellungsbesuchs bietet ein Riesenaquarium Einblicke in die Unterwasserwelt der heimischen Teiche.

Regelmäßig werden im Haus öffentliche Veranstaltungen durchgeführt. Im Jahr 2017 seien nach Aussagen von Susanne Bärisch etwa 30 solcher Veranstaltungen geplant, darunter die monatliche Vortragsreihe sowie Fachkolloquien und praktische Workshops, die gemeinsam mit Partnern und Auftragnehmern gestaltet werden. Nach fünf Jahren Betrieb falle die Resonanz durchweg positiv aus: „Wir freuen uns über das jährlich steigende Interesse am Haus. Die stetige Nachfrage nach Führungen durch die Ausstellung vor allem von Kinder- und Jugendgruppen zeigt uns, dass das Haus der Tausend Teiche ein wichtiger Lernort in der Region ist,“ so Torsten Roch, Leiter der Biosphärenreservatsverwaltung.

Das Haus der Tausend Teiche ist von Dienstag bis Sonntag, von 9 bis 17 Uhr, geöffnet.

www.biosphärenreservat-oberlausitz.de

zur Startseite