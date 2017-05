Haus am Puschkinplatz bleibt unsaniert Nachdem Ziegel vom Dach des Gebäudes gefallen waren, ist es nun eingerüstet. Aussicht auf Besserung gibt’s allerdings nicht.

Am Puschkinplatz 8 wird derzeit eifrig gearbeitet. Das Gebäude, in dem unten die Bäckerei Sachse eingemietet ist, ist eingerüstet. Durch eine Röhrenrutsche beförderten Arbeiter Mitte dieser Woche Schutt in einen Baucontainer auf der Straße. Wird das marode Haus, das abgesehen von der Bäckerei leer steht, endlich saniert?

Jana Wiedner von der Ad Domos Estate-Verwaltungsgesellschaft bremst die Erwartungen. Das Gebäude werde lediglich so weit instand gesetzt, dass davon keine Gefahr mehr für die Passanten ausgeht. Ihr Berliner Unternehmen verwaltet das Haus am Puschkinplatz für den Eigentümer Mahmood Mostofizadeh-Haghighi. Kenntnisse über Pläne, das Gebäude zu sanieren, hat die Verwalterin nicht.

Nachdem Mitte April Ziegel vom Dach des Hauses gefallen waren, hatte die Feuerwehr den Gehweg vor der Bäckerei Filiale gesperrt. Die Gefahr, von herabfallenden Brocken getroffen zu werden, dürfte nun aber gebannt sein. (SZ/veb)

